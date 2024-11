Durante a fin de semana do 9 ao 10 de novembro.

Presentouse a programación da 28ª Feira de Outono de Allariz, un evento que celebra e promove os produtos de tempada e a gastronomía local. A alcaldesa Cristina Cid e a concelleira María López foron as encargadas de desglosar as actividades e novidades desta esperada cita, que se celebrará os días 9 e 10 de novembro e contará coa participación de máis de trinta produtores da Reserva da Biosfera de Allariz, de Galicia, de Castela e León e de Portugal.

Este evento gastronómico ten como obxectivo poñer en valor os produtos de tempada do outono. No pavillón do Instituto de Allariz, os produtores participantes ofrecerán unha variedade de produtos como mel, cogomelos, noces, castañas e os seus derivados, dispoñibles para a venda entre as 10:30 e as 20:00 horas durante a fin de semana.

A feira contará con produtores da Reserva da Biosfera de Allariz, así como doutros puntos de Galicia, de Castela e León e de Portugal. Esta diversidade permitirá que os asistentes coñezan e adquiran produtos de gran calidade, promovendo un consumo de produtos de tempada, de proximidade e sostibles.

Ademais da venda de produtos, o evento ofrecerá un amplo programa de actividades para todos os públicos. Entre as propostas destacan as demostracións culinarias en directo, obradoiros para nenos e nenas, saídas micolóxicas guiadas para recoñecer cogomelos e degustacións de produtos típicos do outono. Para animar as compras, sortearanse agasallos entre aqueles que realicen adquisicións durante a feira.

Un clásico xa das actividades programadas son as saídas micolóxicas. José Gómez Bragaña, experto do Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, liderará un ano máis as saídas ao monte para a recolección de cogomelos, tanto o sábado como o domingo. As persoas interesadas deberán inscribirse previamente enviando un correo a dinamizacioneconomica@allariz.gal, indicando o nome completo, número de teléfono e o día de preferencia.

Un dos grandes atractivos da feira será a zona de cociña, onde se poderán degustar pratos elaborados con produtos de tempada. Ademais, algúns restaurantes de Allariz ofrecerán menús e tapas especiais con produtos do outono, e sortearán unha comida para dúas persoas entre aqueles que participen probando os menús nos establecementos colaboradores.

Con esta nova edición, Allariz reforza o seu compromiso coa promoción dos seus recursos locais e fomenta un consumo máis consciente e sostible. A 28ª Feira de Outono é unha oportunidade perfecta para descubrir unha ampla despensa de produtos de alta calidade, que dinamizan a economía local e promoven hábitos de consumo saudables.