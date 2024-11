Allariz transfórmase nun videoxogo

A aventura de Tristán Téllez arranca o 14 de decembro.

A vila de Allariz será o epicentro do segundo capítulo de Tristan Téllez. Trátase dun videoxogo creado polo ourensán Javier Cid Romero e conta cun gran premio de 20.000 euros para o primeiro que resolva o misterio.

As inscricións (cun custe de cinco euros) e descargas están disponibles en http://www.tristantellez.es. Unha vez descargado o xogo, os xogadores deberán asegurarse de que a aplicación funcione correctamente no seu equipo. Todo está programado para que o 14 de decembro, ás 12:00 horas, o contador póñase a cero e a competición comece. Desde ese momento, os participantes terán a oportunidade de explorar a contorna virtual, descifrar pistas e avanzar na resolución do enigma. Con este segundo capítulo da saga Tristán Téllez, vivirase unha experiencia inmersiva percorrendo os recunchos máis emblemáticos de Allariz, descifrando misterios que porán a proba o enxeño e determinación dos participantes, e así, dar un paso máis cara á vitoria.

Este capítulo dous lévanos ás estreitas callejuelas medievais de Allariz, rodeadas polo río Arnoia e as súas verdes paisaxes. A riqueza histórica e cultural do lugar non só é o escenario, senón tamén a clave para resolver os retos que enfrontarás. A medida que se avance, cada decisión que se tome e cada enigma que se resolva achegará máis ao corazón do misterio.

Xogo

Con este segundo capítulo da saga Tristán Téllez, vivirase unha experiencia inmersiva percorrendo os recunchos máis emblemáticos de Allariz, descifrando misterios que porán a proba o enxeño e determinación dos participantes.

O xogo está deseñado para que calquera poida participar, sen importar o seu nivel de habilidade nos videoxogos. Os controis son sinxelos: só necesítase manexar o rato ou as frechas do teclado. Con todo, o que realmente porá a proba aos xogadores será a súa capacidade de interpretar mensaxes, investigar e resolver enigmas. A experiencia baséase na lóxica e o enxeño.

Premio

O gran atractivo de Tristan Téllez non só reside na súa historia e jugabilidad, senón tamén no reto que ofrece: o primeiro en resolver o misterio completo será o gañador do premio de 20.000 euros.

Ademais, o concello anunciou que se sorteará entre os participantes un de productos típicos de Allariz e unha estancia de fin de semana.

A maiores, os xogadores rexistrados na web oficial terán acceso a contido exclusivo, sorteos, información sobre o proceso de creación do xogo e outras sorpresas. Aqueles que sigan as redes sociais do xogo (@tristantellezes) tamén poderán obter avances, pistas e detalles sobre os futuros capítulos da saga.