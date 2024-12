Curso de carretilla elevadora en Barbadás

Terá lugar do 9 ao 12 de decembro no CET Barbadás.

O Concello de Barbadás organiza un curso de carretilla elevadora que terá lugar do 9 ao 12 de decembro no CET Barbadás. Esta iniciativa busca ofrecer formación práctica e teórica para mellorar a empregabilidade da cidadanía e atender as demandas do mercado laboral.

O curso desenvolverase en horario de 09:00 a 14:00 horas durante catro días, e contará con prazas limitadas. As persoas interesadas poderán inscribirse chamando ao teléfono 988 360 413 ou enviando un correo electrónico a cet@barbadas.es.

Esta formación dará prioridade ás persoas empadroadas en Barbadás, reforzando o compromiso do Concello co desenvolvemento persoal e profesional dos seus veciños e veciñas.

Sobre o curso:

– Datas: Do 9 ao 12 de decembro.

– Horario: De 09:00 a 14:00 h.

– Lugar: CET Barbadás.

– Inscricións: 988 360 413 ou cet@barbadas.es.

– Prazas limitadas: Preferencia para empadroados/as.