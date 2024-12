Programación Nadal Concello de Ourense

O Concello fai pública a programación de Nadal, cunha morea de actividades para todos os públicos.

Papá Noel visitará a cidade cos seus renos e elfos o día 21 de decembro, e os Reis Magos o día 5 na tradicional Cabalgata.

As propostas inclúen un Mercado de Nadal no Parque de San Lázaro, un Poboado en Bispo Cesáreo, e atraccións infantís no Posío, ademais do tradicional belén da Praza de San Cosmede, a carroza musical, a neve e diferentes espectáculos no Auditorio

Ourense, 3 de decembro de 2024

O Concello de Ourense fixo pública a programación de actividades que organizará na cidade con motivo da celebración do Nadal 2024/2025, cunha morea de propostas para todos os públicos. O acendido da iluminación de Nadal, cunha actuación musical, será este xoves, 5 de decembro, ás 20.00h o inicio dunha ampla axenda de lecer, que inclúe tamén un Mercado de Nadal no Parque de San Lázaro, un Poboado en Bispo Cesáreo, atraccións infantís no Xardín do Posío, o belén municipal de Arturo Baltar na Praza de San Cosmede, a carroza musical, os espectáculos de neve, así como diferentes actividades no Auditorio municipal.

Dúas das citas máis destacadas serán un ano máis a visita á cidade de Papá Noel cos seus renos e elfos o día 21 de decembro, e dos Reis Magos o día 5 de xaneiro na tradicional Cabalgata. Papá Noel tamén recibirá a rapazada no Auditorio, cun espectáculo de Pablo Méndez (o día 23 de decembro) e en Bispo Cesáreo os días 22, 23 e 24. A programación de Nadal inclúe tamén a tradicional Festa de Fin de Ano, coa orquestra París de Noia na rúa do Progreso e o Concerto de Aninovo de Rubén Simeó, no Auditorio municipal.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE NADAL 2024/2025

– Xoves, 5 de decembro

ACENDIDO DAS LUCES DE NADAL

20.00 horas. Alameda.

Actuación musical de Trío Somoza, de 19.00 a 19.55 h, acendido das luces a cargo da Asociación de Persoas Xordas de Ourense ás 20.00 horas, e máis música co Trío Somoza até as 21.00 h

MERCADO DE NADAL no Parque de San Lázaro (até o 7 de xaneiro)

11:00 h – 14:00 h e de 17:00 h – 22:00 h (25 dec. e 1 xan. 17:00 a 22:00)

Animacións e obradoiros infantís polas tardes.

– Sábado, 7 de decembro

“MUSICAL DE LOS 80S Y 90S RUMBO A LOS 2000”

21.00 h, Auditorio. Entradas desde 15,60 € á venda en www.ataquilla.com

FESTA DE NADAL COLOMBIANA, Xardín do Posío

– Venres, 13 de decembro

POBOADO DE NADAL (Do 13 de decembro ao 6 de xaneiro), en Bispo Cesáreo

PHOTOCALL (Do 13 de decembro ao 6 de xaneiro) Varias localizacións

NEVE, ás 19.00 h na Praza Maior

BALLET DE KIEV: “CASCANUECES”. 20:30 h, Auditorio. Entradas desde 28,68 € á venda en www.ataquilla.com

– Sábado, 14 de decembro

NEVE. 19.00 h, Praza Maior

– Luns, 16 de decembro

ATRACCIÓN INFANTÍS (Do 16 de decembro ao 6 de xaneiro). Xardín do Posio

– Venres, 20 de decembro

CARRUSEL (Do 20 de decembro ao 4 de xaneiro). Praza Maior

11:30 h – 14:00 h e de 16:30 h – 20:30 h (os días 25 e 1 abrirá ás 17.00h)

NEVE en Bispo Cesáreo. 19.00 h

CARROZA MUSICAL 19:00 h a 21:00 h

ESFÍNTER 4, con Rober Bodegas, Javier Veiga e David Amor

20:30 h, Auditorio. Entradas desde 19,80 € á venda en www.ataquilla.com

– Sábado, 21 de decembro

VISITA DO SÉQUITO DE PAPÁ NOEL COS RENOS

19:00 h Desde a Torre de Ourense até a Praza Maior

– Domingo, 22 de decembro

RECEPCIÓN DE PAPÁ NOEL. Bispo Cesáreo. 18.00 h a 21.00 h

DJ TIBU (Animación infantil) 18:00 h, Praza Maior

NEVE. 19.00 h en Bispo Cesáreo e CARROZA MUSICAL De 19:00 h a 21:00 h

– Luns, 23 de decembro

PAPÁ NOEL de Pablo Méndez

17.00 h, 18.15 h e 19.30 h, Auditorio. Entradas a 5 € á venda en www.ataquilla.com

RECEPCIÓN DE PAPÁ NOEL. Bispo Cesáreo. 18.00 h a 21.00 h

NEVE. 19.00 h, Bispo Cesáreo

– Martes, 24 de decembro

CARROZA MUSICAL. De 12:00 h a 14:00 h

RECEPCIÓN DE PAPÁ NOEL. Bispo Cesáreo. 18.00 h a 21.00 h

– Xoves, 26 de decembro

CARROZA MUSICAL. De 19:00 h a 21:00 h

– Venres, 27 de decembro

NEVE. 19.00 h na Praza Maior

– Sábado, 28 de decembro

NEVE 19.00 h na Praza Maior

CARROZA MUSICAL De 19:00 h a 21:00 h

– Domingo 29 de decembro

PERSEIDAS. De Pablo Méndez

19.00 h, Auditorio. Entradas (10 € anfiteatro, 12 € platea lateral, 15 € platea central) Á venda en www.ataquilla.com

– Luns, 30 de decembro

CARROZA MUSICAL. De 19:00 h a 21:00 h

– Martes, 31 de decembro

CARREIRA DE SAN SILVESTRE OURENSÁ. Pola tarde

– Mércores, 1 de xaneiro

CARREIRA DA COSTIÑA DE CANEDO. Pola mañá

FESTA DE FIN DE ANO E ANINOVO: Paris de Noia. 1.00 h, rúa Progreso

GRAN CONCERTO DE ANINOVO BY RUBEN SIMEÓ

19.00 h, Auditorio. Entradas desde 13,60 € en www.ataquilla.com

– Venres, 3 de xaneiro

NEVE ás 19.00 h na Praza Maior

CARROZA MUSICAL. De 19:00 h a 21:00 h

– Sabado, 4 de xaneiro

NEVE 19.00 h na Praza Maior

VIII GALICIA MAGIC FEST

18:00 e 20.30 h no Auditorio. Entradas desde 19,80 € en www.ataquilla.com

– Venres, 5 de xaneiro

CABALGATA DE REIS colabora a Asociación de Belenistas

17:30 h Chegada das súas maxestades

Percorrido: Estación do AVE, Eulogio Gómez Franqueira, Avenida das Caldas, Ponte Romana, Progreso, Dr. Marañón e Praza Maior

BELÉN DE ARTURO BALTAR

Do 16 de decembro ata o 6 de xaneiro.

Laborais e festivos: 11:00 h a 14:00 h e de 17:00 h a 20:00 h (agás os días 25, 1 e 6 que abrirá só de tarde).

Lugar: Espazo expositivo Arturo Baltar, Praza de San Cosme e San Damián