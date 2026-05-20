A tres meses del eclipse, las reservas en restaurantes se disparan un 880% en las zonas de mayor visibilidad de España del eclipse

El 12 de agosto registra ya un 13% más de reservas a nivel nacional que la semana previa.

El 12 de agosto de 2026 tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo. Este acontecimiento, que está despertando una gran expectación, está generando un comportamiento inédito en la restauración española, alterando por completo la lógica habitual de anticipación en las reservas y concentrando la planificación del consumidor en las zonas de mayor visibilidad del fenómeno astronómico.

En un sector donde la norma establece que alrededor del 80% de las reservas se realizan con menos de una semana de antelación, el análisis de datos de CoverManager, el sistema de gestión de reservas y eventos líder en España, muestra una anomalía estadística que refleja que la fecha más lejana del calendario (12 de agosto) registra ya más reservas que la semana inmediatamente anterior (5 de agosto), invirtiendo la curva natural de demanda futura.

Un evento que rompe la lógica de anticipación del sector

A tres meses del eclipse, las reservas para el 12 de agosto ya superan en un 13% a las del miércoles previo a nivel nacional, con un incremento del 5,5% en el número total de comensales.

El canal de reserva online alcanza el 71% frente al 65% habitual en fechas comparables, reflejando una planificación más anticipada y digitalizada. Además, el tamaño medio de los grupos se dispara hasta los 5,49 comensales por reserva, muy por encima de la media del sector (3,2), evidenciando el carácter social y experiencial del evento.

Galicia, Castilla y León, Baleares y Aragón concentran un incremento medio de las reservas anticipadas del 880%

El crecimiento se concentra de forma notoria en las comunidades por donde pasará la franja de totalidad del eclipse, siendo Galicia la comunidad más destacada, que multiplica las reservas anticipadas por 19, al registrar un incremento del 1.800% respecto a la semana previa. En Castilla y León, el crecimiento alcanza el 1.150%, impulsado especialmente por provincias clave en la ruta del eclipse: León, Burgos y Palencia. Islas Baleares registra un incremento del 460%, mientras que Aragón duplica su volumen (+100%), con Zaragoza y Huesca como principales motores, alcanzando una media del incremento de las reservas que alcanza el 880% en estas cuatro comunidades autónomas.

A nivel más específico, el fenómeno se traduce en crecimientos especialmente intensos en destinos como León (+928,6%), Ibiza (+565,5%), Zaragoza (+283,6%), Burgos (+195,0%), Asturias (+128,9%) y Mallorca (+6,7%), evidenciando cómo en ciudades de interior como León o Burgos, donde la reserva suele realizarse con pocos días de antelación, el evento está adelantando la decisión de consumo varios meses y generando un cambio en el comportamiento del cliente y un, muy posible, desplazamiento especial hasta la zona.

Un comportamiento comparable al de vuelos y alojamiento

El análisis también refleja que el usuario está planificando la reserva en hostelería del 12 de agosto con la misma lógica de anticipación que un vuelo o un hotel. Este cambio de comportamiento consolida un impacto económico directo y anticipado en la hostelería de las zonas de observación del eclipse.

Además, el eclipse solar de 2026 se posiciona como un evento con un gran impacto para el sector Horeca en España, no solo por su dimensión astronómica, sino por su capacidad para cambiar los patrones de planificación del consumo y concentrar la demanda en destinos muy concretos.