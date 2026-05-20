Allariz abre as portas da 16ª edición do FIXA

Baixo o lema da “Liberdade”.
O Festival Internacional de Xardíns de Allariz (FIXA) inaugurou esta tarde a súa décimo sexta edición, transformando o seu recinto nun espazo de reflexión arredor da «Liberdade». Este concepto serviu de fío condutor para que paisaxistas de todo o mundo proxectasen a súa creatividade en espazos que convidan a romper barreiras e conectar coa natureza.
O acto, conducido pola xornalista alaricana Raquel Rosa, iniciouse coas notas do violinista alaricano Daniel López, quen puxo a banda sonora á benvida institucional. Durante a apertura, Raquel convidou ao público a reflexionar sobre un concepto tan necesario como o da liberdade, que nesta edición funciona como un lenzo en branco para profesionais do deseño de todo o planeta.
No transcurso do evento, lembrouse a excelencia da edición pasada, destacando o traballo de Claudia Carolina Avila con ‘El Jardín de Rocallas’ (Premio do Xurado Técnico) e do equipo formado por Mónica Alonso, Lucía González e Isabel Gutiérrez con ‘¡Se chove, que chova!’ (Premio do Público).
Un referente internacional único no Estado
A proxección do municipio como epicentro do paisaxismo quedou patente no éxito de convocatoria desta edición, na que se recibiron 56 proxectos. É salientable que o FIXA se consolida como o único festival destas características en todo o Estado, título que na Península Ibérica comparte unicamente coa localidade de Ponte de Lima, en Portugal.
Finalmente, foron nove as propostas seleccionadas que a partir de hoxe poden visitarse no recinto. Estas creacións estarán acompañadas polas dúas propostas gañadoras do 2025 e polo xardín dedicado aos centros educativos de Allariz, que pon en valor a implicación da comunidade escolar no certame. A diversidade cultural é a nota dominante deste ano, con participación de profesionais procedentes de Sudáfrica, Países Baixos, Colombia, Chile, México, Austria, Italia e Portugal, ademais de representación de diversos puntos do Estado como Murcia, Barcelona, Madrid ou A Coruña.
Entrega de diplomas e apoio institucional
Un dos momentos centrais da tarde foi a entrega de diplomas ás autoras e autores dos novos deseños. A alcaldesa de Allariz, Cristina Cid, estivo acompañada no escenario por Luis Menor, presidente da Deputación de Ourense. Cabe sinalar que a institución provincial mantén unha colaboración estable co Festival dende a súa XIII edición. Así mesmo, o acto contou con representantes do ámbito académico e profesional, como Juan Antonio Caridad (UDC), Raquel Casas (UPM) e membros da Asociación Española de Paisajistas (AEP) e de AGAEXAR.
Francisco Caldeira Cabral, paisaxista e presidente do xurado, destacou durante a súa intervención a «alma e a calidade técnica» das propostas deste ano, que logran materializar o concepto da liberdade a través da botánica e o deseño.
Experiencia sensorial
Durante a súa intervención, Cristina Cid quixo dedicar unhas palabras moi especiais ao que foi o motor do Festival: “Hoxe é un día de ledicia pero tamén de moita emoción. Francisco García está hoxe con nós en cada recuncho deste recinto que el tanto amaba». Nun dos momentos máis emotivos do acto, a alcaldesa fixo entrega aos familiares de Francisco García alí presentes dun cadro del no propio Festival Internacional de Xardíns. «A mellor homenaxe que podemos renderlle é seguir traballando coa mesma ilusión para que Allariz sexa unha ventá aberta ao mundo onde a arte e a natureza se dan a man. Este festival é un exemplo de como a sostibilidade e o deseño poden transformar o territorio, e hoxe máis que nunca, reafirmamos o compromiso de manter viva a súa pegada”, concluíu a alcaldesa.
Tras o peche institucional, o público asistente puido realizar o primeiro percorrido polos xardíns, unha visita enriquecida pola música de Daniel, as coreografías da escola de danza Bayadere e sesións de ioga a cargo do Recuncho do Silencio.