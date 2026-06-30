A Xunta ten aberto o prazo para solicitar axudas aos CIM

O delegado territorial, Manuel Pardo, visitou o centro de información á muller (CIM) do Concello do Carballiño.
O delegado territorial da Xunta en Ourense, Manuel Pardo, visitou o CIM do Concello do Carballiño; un dos 17 centros ourensás beneficiados na convocatoria do ano 2025, das axudas para a promoción da igualdade, nos que a Xunta destinou máis dun millón de euros, co fin de fortalecer estes servizos públicos fundamentais no eido da promoción da igualdade e na prevención e tratamento da violencia de xénero, que dependen dos concellos e que contan co apoio económico da Administración autonómica.
Durante a súa visita a este centro, que percibiu unha achega da Consellería de Política Social e Igualdade de máis de 45.000 euros e que ten unha área de influencia nos concellos de Beariz, Boborás, O Irixo, Maside, Piñor, Punxín, San Amaro e San Cristovo de Cea, o delegado territorial lembrou que a Xunta ten aberto o prazo dunha nova orde desta axudas dotada de máis de 5 millóns de euros ata o vindeiro 13 de xullo, para financiar os gastos de persoal que teñen os 84 CIM que existen hoxe en día en Galicia. Así, a través destas achegas sufrágase o custo dos postos de dirección, asesoramento xurídico, atención psicolóxica, persoal técnico e axentes de igualdade ou de formación do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero.
En canto ás contías destas axudas, Manuel Pardo explicou que cada concello pode recibir como máximo 52.000 euros e ata 120.000 euros no caso da solicitudes conxuntas. Así mesmo, concederase un adianto do 80% do total da achega concedida. Neste marco, concretou que o período de referencia para o desenvolvemento deste programa plurianual é o comprendido entre o pasado 1 de abril e o 31 de marzo de 2027, ambos os dous incluídos.
O representante do Goberno galego agradeceu o labor que desempeñan a diario as profesionais destes centros e trasladou o compromiso da Xunta para seguir traballando na mellora do servizo e na atención ás mulleres que o precisan. Deste xeito, recalcou que esta é unha mostra máis do compromiso do Executivo galego na loita contra a violencia de xénero.