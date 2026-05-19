Bande celebra a 45ª Festa do Peixe

Durante as xornadas do 29, 30 e 31 de maio.
O Concello de Bande presentou oficialmente a programación da 45ª Festa do Peixe, unha das celebracións gastronómicas e populares máis emblemáticas da comarca, que converterá novamente as rúas da vila nun espazo de encontro, música, tradición e convivencia. Durante as xornadas do 29, 30 e 31 de maio, veciños e visitantes poderán desfrutar dunha programación ampla e diversa pensada para todas as idades, combinando actividades culturais, animación musical, espectáculos, deporte, gastronomía e tradición popular.
A inauguración oficial terá lugar o venres 29 ás 20:30 horas coa actuación da Real Banda de Gaitas da Deputación de Ourense, seguida do pregón a cargo de Chelo do Rejo e Toño Peña, dúas voces moi vinculadas ao sentimento popular desta festa. A noite continuará coa música e o ambiente festivo nas rúas de Bande.
O sábado 30 estará marcado pola participación social, a animación das charangas, o mercado de artesanía alimentaria e múltiples actividades culturais e deportivas, culminando cunha intensa noite de festa e música. Ademais, celebrarase o tradicional campionato de pesca, unha cita histórica que deu orixe á propia Festa do Peixe, mantendo vivo o vínculo desta celebración co río, coa pesca e coa identidade popular de Bande.
Xa o domingo 31, a programación combinará tradición relixiosa, música popular e a gran degustación de peixes, empanadas e pan artesanal, nun acto que simboliza o corazón desta celebración: compartir mesa, raíces e identidade.
Como actividade previa á festa, o vindeiro 26 de maio, ás 10:00 horas, o recoñecido pescador galego David Arcay desenvolverá unha escola de pesca cos nenos e nenas do CEIP Xoaquín Lourenzo no refuxio de pescadores do río Limia. Arcay, campión do mundo de pesca deportiva e unha das figuras máis destacadas deste ámbito en Galicia, achegará aos máis pequenos os valores da pesca sostible, o respecto pola natureza e a tradición vinculada ao río.
A Festa do Peixe é moito máis ca unha cita gastronómica. É memoria colectiva, orgullo dunha terra e homenaxe ás xeracións que fixeron do peixe e da hospitalidade un sinal de identidade de Bande. Cada edición reforza o vínculo emocional dun pobo coa súa historia e coa súa maneira de celebrar a vida arredor da cultura popular galega.
Desde o Concello destacan que esta festa “representa o sentimento dunha vila que sabe conservar as súas tradicións sen renunciar á alegría, á participación e ao futuro”, convidando a toda a comarca e visitantes a vivir unhas xornadas cheas de emoción, amizade e autenticidade.