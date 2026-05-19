Funergal será el principal centro de negocios para los profesionales funerarios de la Península Ibérica

La 13ª Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios se celebrará en Expourense entre el 21 y el 23 de mayo reuniendo a expositores de 10 países.

De carácter bienal, Funergal, Feria Internacional de Productos y Servicios Funerarios, regresa al calendario de Expourense para celebrar su 13ª edición entre el 21 y el 23 de mayo. Será la única feria internacional del sector funerario celebrada en la Península Ibérica este año y también el único punto de encuentro profesional que además de presentación de novedades y capital relacional, ofrece compra y venta de productos y servicios funerarios, es decir, negocio.

La 13ª edición de Funergal fue presentada esta mañana en Expourense en un acto en el que participaron el diputado de Representación Institucional de la Diputación Provincial de Ourense, Rosendo Fernández; la directora territorial de la Consellería de Economía e Industria, Alicia López; el presidente de la Asociación Provincial de Empresas Funerarias de Ourense (APEFO), Rubén Campo (que acudió acompañado por otros miembros de la directiva de la asociación); y el director gerente de Expourense, Rogelio Martínez.

Funergal 2026 cuenta con la participación de 44 expositores procedentes de un total de 10 países (Argentina, Chile, El Salvador, Ecuador, España, Italia, México, Países Bajos, Perú y Portugal). Además de recibir visitantes profesionales de estos 10 países que cuentan también con representación en el área expositiva, a esta cifra hay que añadir la de los profesionales que ya han confirmado su presencia a la feria y que vendrán a Ourense desde una decena de países a mayores. Cabe destacar la afluencia de visitantes profesionales de Portugal, alrededor del 35% de los acreditados hasta el momento.

Entre los expositores de Funergal 2026 destacan empresas punteras y asociaciones de profesionales del sector que presentarán las últimas novedades y tendencias en productos y servicios funerarios. El objetivo fundamental de Funergal es el fomento del negocio, la competitividad y la actualización en este ámbito, al mismo tiempo que presenta una amplia oferta de novedades, adaptadas a las necesidades de los distintos visitantes profesionales funerarios (tanto representantes de grandes empresas como otras de carácter familiar), que se acercarán, en mayor número, desde distintos puntos de la Península Ibérica.

La lista de expositores de Funergal 2026 cubre toda la cadena de productos y servicios funerarios necesarios pudiendo encontrarse a importantes fabricantes de ataúdes de la Península; fabricantes de hornos crematorios, urnas, lápidas, arreglos florales, joyería, accesorios y complementos para poner el marcha un funeral; gestión integral de servicios funerarios; equipamiento y material químico y de embalsamamiento; uniformes; formación especializada en tanatopraxia; seguros dirigidos a empresas funerarias; consultoría; software especializado; las principales carroceras de vehículos funerarios españolas; asociaciones nacionales que representan a distintas ramas profesionales (empresas funerarias, profesionales funerario, gestores de cementerios,…); medios de comunicación especializados en el sector, etc.

Programa de actividades

Funergal 2026 acogerá la presentación de los productos y servicios innovadores de los expositores de esta edición. Una de las novedades de esta edición será el Taller de Arte Floral Funerario impartido por Rita Soto, florista de O Carballiño. Tendrá lugar el jueves 21 de mayo a las 12.00 h. y presentará las últimas tendencias en diseño floral. Se trata de una actividad gratuita y abierta a todo el Mundo, no solamente al profesional funerario.

La feria contará además con la exposición “Cinenterios” promovida por la Asociación de Funerarias y cementerios Municipales AFCM-Cementerios Vivos y que recoge una mirada cinematográfica que permite descubrir el patrimonio cultural que encierran los cementerios, proyectando una visión contemporánea de estos espacios de la memoria. También estará expuesto un carruaje fúnebre a caballo cedido por el Grupo La Libélula de Valladolid.

La Fundación “Honor a quien Honor Merece” de México, presente en la feria, entregará sus galardones que reconocen la aportación al sector funerario internacional tanto de empresas como de profesionales. Esta entrega tendrá lugar el viernes 22 de mayo a las 17.30 h.

Funergal es también un gran punto de encuentro para la familia funeraria y por ello ha organizado un programa social que incluye una cena de gala, que cuenta con el apoyo de Interfunerarias, para que puedan disfrutar de la excelente enogastronomía de la provincia de Ourense. Dentro de este programa no faltará el tradicional “pulpo á feira” ofrecido por APEFO que ejercerán una vez más de anfitriones y que es siempre uno de los momentos de convivencia más entrañables de esta cita y que este año servirá de broche final a la 13ª edición.

Se trata además de la tercera edición de Funergal con Alta Velocidad. Ourense está ahora a 2 horas y 15 minutos de Madrid en Alta velocidad una ciudad conectada con vuelo directo con 66 países. Esto facilitará la participación de expositores y, sobre todo, visitantes nacionales e internacionales. Aquellos que decidan acudir en tren podrán beneficiarse del 10% descuento gracias al convenio con RENFE.

El horario de apertura de Funergal será el 21 y 22 de mayo de 10.00 a 18.00 h. y el sábado 23 de mayo de 10.00 a 14.30 h. La información sobre la feria puede encontrarse en su página web www.funergal.com o a través de sus perfiles en Facebook e Instagram.

Esta 13ª edición está patrocinada por la Diputación Provincial de Ourense y también con el patrocinio y colaboración de los grandes grupos empresariales de prestación de servicios funerarios del país como son Interfunerarias o el Grupo Albia.