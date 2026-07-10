Barrios 256

Xa está na rúa o novo número de Barrios.
A portada, nesta ocasión trae a visita da raíña Sofía á Rubiá pola colaboración da fundación que leva o seu nome coa Xunta de Galicia para supervisar os traballos de restauración ambiental impulsados tras os incendios forestais que afectaron á zona.
A 2ª edición de The Rain Experience chega a Celanova o 24 de xullo. Xinzo celebra as Festas de Santa Mariña do 16 ao 20 de xullo. E a rúa Pena Trevinca reabre a circulación.
A Comisión Provincial de Coordinación Policial de Loita contra os Incendios Forestais estará operativa ata o 30 de setembro. A Ponte prepárase para as súas festas que terán lugar do 24 ao 26 de xullo. Ponte Vella únese á febre do eclipse e regala 4.000 gafas homologadas para gozar deste evento único.
Aprobouse a segunda fase para Trandeiras e a solicitude de Interese Turístico para a Festa do Esquecemento no pleno de Xinzo. San Bieito enche Allariz de festa durante toda a fin de semana; ademais, este concello presenta máis de 30 actividades para este verán.
Celanova quédase sen o Festival Hércules Brass por falta do apoio económico necesario. O Concello estrea un novo espazo de ocio interxeracional nas Traseiras.
Deportes, opinión, provincia, e moito máis no novo número de Barrios.
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