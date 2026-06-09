Cruz Roja Ourense reúne a expertos, empresas e instituciones para analizar los retos del relevo generacional en Galicia

La jornada Conecta Lab abordará el impacto del envejecimiento de la población y las oportunidades para garantizar la continuidad del tejido empresarial y laboral gallego.

La sede de Cruz Roja en Ourense acogerá este miércoles, 10 de junio, la jornada Conecta Lab: Relevo Generacional, un encuentro que reunirá a representantes institucionales, expertos universitarios, empresas y proyectos innovadores con el objetivo de reflexionar sobre uno de los principales desafíos que afronta Galicia: la renovación generacional en el mercado laboral y en el tejido productivo.

La iniciativa pretende generar un espacio de diálogo y análisis sobre las consecuencias del envejecimiento demográfico, la falta de relevo en numerosos sectores económicos y las oportunidades que surgen para impulsar nuevas fórmulas de empleo, emprendimiento y transmisión del conocimiento entre generaciones.

La jornada dará comienzo a las 10.00 horas con la bienvenida institucional y una contextualización sobre la situación actual del relevo generacional y el mercado de trabajo en Galicia a cargo de los economistas Melchor Fernández Fernández, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela, y Alberto Vaquero García, profesor de la Universidad de Vigo e investigador de ECOBAS_GEN y GEM-Galicia.

Posteriormente se celebrará una mesa de debate en la que participarán Carmen Orgeira, subdirectora xeral de Cualificacións e Capacidades para o Emprego de la Xunta de Galicia; Severino González, gerente del Clúster de la Pizarra de Galicia; y José Manuel Díaz, tesorero de la Asociación Empresarial de Profesionales y Autónomos (AEPA Ourense), quienes analizarán los retos y oportunidades que plantea el relevo generacional para empresas, trabajadores y administraciones.

A partir de las 12.00 horas se presentarán diversas experiencias innovadoras vinculadas al empleo y al desarrollo rural. Entre ellas destacan el proyecto “Muxindo o Futuro” de Cruz Roja, centrado en la inserción laboral en el entorno rural; la experiencia empresarial de Bodegas Santa Marta; la plataforma de conexión laboral Vacantes.gal; la Escuela de Pastoreo OVICA; y el trabajo artesanal desarrollado por Alfarería Agustín.

La clausura correrá a cargo de Felipe Ferreiro, presidente de Cruz Roja en Ourense, y finalizará con un espacio de cóctel y networking destinado a favorecer el intercambio de experiencias y la creación de sinergias entre los asistentes.

Conecta Lab busca poner el foco en la necesidad de impulsar estrategias que faciliten la transmisión del conocimiento, la incorporación de nuevas generaciones al mercado laboral y la continuidad de actividades económicas esenciales para el desarrollo social y económico de Galicia.