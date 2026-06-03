O Conservatorio de Xinzo de Limia abre o prazo de matrícula

Para o curso 26-27 e organiza xornadas de portas abertas.
Co obxectivo de preparar o vindeiro curso académico e animar á veciñanza a iniciarse no mundo da música, o Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia anuncia a apertura do seu prazo de inscrición e matrícula para o curso 2026-2027.
Para dar a coñecer as súas instalacións e a súa oferta educativa, resolver dúbidas, o centro organiza unhas Xornadas de Portas Abertas este mércores 3, xoves 4 e venres 5 de xuño, en horario de 16:00 h a 20:00 h. Durante estes días, o persoal do conservatorio estará a disposición de todos aqueles que queiran resolver dúbidas.
Os prazos oficiais de matrícula varían segundo a idade e a modalidade:
– Nenos/as de 6 ou 7 anos (Cursos preparatorios de Música e Movemento / Iniciación Musical): Prazo aberto ata o 30 de xuño.
– A partir de 8 anos ou máis (Grao Elemental e Grao Profesional): Prazo aberto ata o 12 de xuño.
O centro lembra ademais que existe a posibilidade de solicitar convalidacións entre materias da E.S.O. ou Bacharelato e as ensinanzas musicais regladas, así como a concesión de bolsas para o Grao Profesional. Para máis información, as persoas interesadas poden acudir directamente ao centro ou chamar ao teléfono 698 137 492.