O Festival N2 regresa a Chaves con nova data

O Festival N2 regresa ao Xardín Público de Chaves os días 26, 27 e 28 de xuño, no que será a súa oitava edición. Tras sete edicións celebradas en agosto, o festival deste ano adianta a súa realización a xuño, reforzando a ambición de afirmar o inicio do verán no interior do país mediante tres días de música, encontros e celebración cultural.
O póster presentouse oficialmente nunha sesión que tivo lugar no Palacio Aquanatur, revelando un programa marcado pola diversidade artística, a presenza de proxectos ibéricos e unha maior conexión coa comunidade local.
Entre os nomes xa confirmados para a edición de 2026 están David Fonseca, Buba Espinho, Fillas dá Cassandra e Lavoisier. O cartel tamén está formado por Unsafe Space Garden, Bar Dançante, Miss Universo, S. Pedro, Rumia, Blash e DJWILD, nun cartel que abarca diferentes linguaxes musicais, xeracións e xeografías.
Un dos principais puntos salientables desta edición é precisamente o reforzo da participación comunitaria no deseño artístico do festival.
O 27 de xuño, Buba Espinho sobe ao escenario acompañado polo Coro Infantil do Grupo Escolar Júlio Martins e Coro Connection, nun encontro que cruza tradición, territorio e novas xeracións. Lavoisier, pola súa banda, presenta, o día 28, un concerto especial desenvolvido a partir da residencia artística celebrada en Chaves a finais de 2025, que involucrou ao Coro de Chaves e ao Coro Vicecentino.
O programa distribúese entre o Escenario N2, destinado aos concertos principais, e o Escenario Parada, reforzando o compromiso do festival coa descentralización cultural e a creación artística próxima.
Durante os tres días, DJWILD faise cargo da residencia artística do festival, asegurando as transicións entre concertos e pechando a edición 2026 cun set especial de DJ a tarde do 28 de xuño.
A edición deste ano tamén conta con RTP Antena 1 como socio oficial de medios, reforzando a proxección nacional do evento e a conexión co concepto de viaxe que inspira toda a identidade do Festival N2.
Por primeira vez, o Festival N2 tamén forma parte do Plan Anual de Eventos de Turismo do Porto e Norte de Portugal, reforzando o recoñecemento do evento como unha proposta cultural e turística relevante para a rexión Norte. Tamén se manteñen colaboracións co Hotel Ibis Styles Chaves, o hotel oficial do festival, e Termas de Chaves, socios asociados á experiencia de benvida e benestar que ofrece o evento.
Durante a presentación, Nuno Vaz, alcalde de Chaves, destacou a importancia do festival para o enriquecemento cultural e turístico do municipio: «Este festival representa moito máis que un cartel musical: é unha celebración da identidade, a cultura e a conexión co Nacional 2. Queremos seguir construíndo un evento inclusivo e agregador con ambición internacional, capaz de unir a artistas, asociacións locais e a todos os que viven a música con paixón. Sabemos que o camiño trae desafíos, curvas e incertezas, pero estamos convencidos de que este é o camiño correcto. Porque o máis importante non é só chegar ao destino final, senón vivir cada etapa con alegría, compartir e un sentido de comunidade, promovendo o que nos distingue como territorio, cultura e pobo».
Diogo Martins, de INDIEROR, a entidade produtora do festival, destacou a dimensión comunitaria da edición de 2026 e explicou o cambio na data do evento: «O cambio a xuño tamén representa unha afirmación do propio festival. O obxectivo é que o público acuda a Chaves con intención para experimentar o Festival N2, reforzando a súa capacidade de atracción cultural e turística fóra do período habitual de maior prosperidade para a cidade.»
Inspirado pola Estrada Nacional 2 — a estrada que conecta Portugal de norte a sur — o Festival N2 segue afirmándose como punto de encontro entre a música, a identidade e o territorio, consolidando o Xardín Público de Chaves como o quilómetro cero dun percorrido cultural cada vez máis completo.