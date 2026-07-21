Verín celebrará unha nova edición da Batucada

Con música, actividades para todos os públicos e a tradicional “Festa da Auga”.
O Concello de Verín celebrará os vindeiros 24 e 25 de xullo unha nova edición da Festa da Batucada, unha das citas máis consolidadas da programación estival da vila. A programación, presentada pola concelleira de Turismo, Cultura e Festexos, Samanta Barreira, inclúe propostas para todos os públicos nas que a música, a animación e a auga volverán ser as grandes protagonistas.
As actividades arrancarán o venres 24 de xullo co xa tradicional Desfile Infantil da Ludoteca, que dará comezo ás 11:00 horas. Nesta edición, a temática escollida será “o safari”, e no desfile participarán arredor de 400 nenos e nenas da Ludoteca e Campamento Urbán de Verín, das Escolas Deportivas Municipais, do CDR Portas Abertas e da Ludoteca de Cualedro. O percorrido partirá do CEIP Amaro Refojo, fará unha parada na Praza do Concello e rematará na Praza García Barbón, onde os participantes realizarán diferentes coreografías antes de regresar á ludoteca para continuar coa celebración.
Xa pola tarde, entre as 16:30 e as 19:00 horas, a praia fluvial do Támega acollerá unha festa infantil con inchables e animación musical, ofrecendo unha proposta de lecer para que os máis pequenos poidan desfrutar dunha tarde de xogos nunha fermosa contorna natural.
A programación continuará o sábado 25 de xullo coa tradicional Festa da Escuma e da Auga, que terá lugar na Praza García Barbón entre as 17:00 e as 19:00 horas, amenizada pola música de A Gramola & Friends. Como en edicións anteriores, esta actividade está pensada para que pequenos e maiores poidan refrescarse e gozar dunha das propostas máis concorridas do verán.
Ás 19:00 horas dará comezo o Desfile da Batucada, que percorrerá as principais rúas do centro urbano con paradas na Praza da Mercé e na rúa Laureano Peláez antes de rematar na rúa Irmáns Moreno, onde se celebrará a tradicional batalla de batucadas. Nesta edición participarán as formacións Vilatuke, de Vilanova dos Infantes (Celanova), e Bloco Trifulka, de Xinzo de Limia, que volverán encher de ritmo e espectáculo as rúas de Verín.
A xornada concluirá cunha sesión musical na Praza García Barbón, a partir das 23:30 horas, a cargo de Dirty Suc e varios sets DJ, poñendo o broche final a unha fin de semana marcada pola música, a diversión e o ambiente festivo.