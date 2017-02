O Couto Mixto quere a dobre nacionalidade

O senador rexistrou na Cámara Alta unha moción relativa á dobre nacionalidade do couto Mixto. Unha vez que Os Oliventinos e os veciños de Táliga obtiveron este privilexio.

En caso de conseguila, esta sería optativa e non se adxudicaría de modo automático a quen non o desexe. Esta é unha pretensión que teñen os territorios históricos fronteirizos.

Por iso a moción pide rescatar do olvido esta terra hispano-lusa; iniciar un diálogo co goberno portugués para que se poida gozar da dobre nacionalidade e recoñecer o papel histórico-cultural do couto Mixto.