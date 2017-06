Julio Martínez e Oli, na UD Ourense 2017-18

Pouco a pouco a Unión Deportiva Ourense vai collendo forma de cara á súa aterrizaxe na Rexional Preferente. Julio Martínez e Oli formarán parte do equipo no curso 2017-18.

O central mostrabase contento pola súa renovación e aseguraba estar “ilusionado” de cara a vindeira tempada. Este será o seu terceiro ano no equipo unionista. O seu novo adestrador, Fernando Currás dicía del que “é un xogador que creceu moito” durante a tempada.

Por outra banda chegou unha nova fichaxe. Outro xogador que provén do Barbadás, nesta ocasión trátase do lateral Oli que chega ao club como todos os que tomaron a decisión de fichar polo equipo do Couto: “con moita ilusión de estar neste equipo”. Oli quere que o equipo sexa competitivo e loite polo ascenso. O defense pretende subir o antes posible de categoría: “se subimos nun ano mellor que en dous”, comentaba o xogador. Currás na presentación dixo que pretender que se “vexa ao mellor Oli” no Couto.

Con estes xa son 11 os xogadores confirmados para a vindeira tempada. Algún reforzo máis e algunha renovación faltan para completar unha plantilla que quere pelexar polos primeiros posto e, sen ter a obriga dos anos anteriores, tentar ascender á Terceira división.