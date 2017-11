Estudantes da Universidade de Santiago volverán a ser voluntarios no Festival Internacional de Curtas de Verín

O Festival de Curtas de Verín (FIC) volverá contar para a súa vindeira edición con voluntarios dos graos de Xornalismo e Comunicación Audiovisual da Universidade de Santiago de Compostela. Estes alumnos realizarán tarefas de prensa, xestión de redes sociales, realización e produción audiovisual durante o evento.

O Concello de Verín renovará o convenio asinado o ano pasado co Servizo de Participación e Integración Universitaria da USC para contar coa participación de estudiantes voluntarios na organización do certame, que procederándo grao de Comunicación Audiovisual.

“Este convenio supón unha oportunidade de voluntariado enfocada á vida profesional destes estudantes, que terán a oportunidade de traballar man con man con expertos do sector e participar activamente e in situ na produción integral dun evento internacional como é o Festival de Curtas de Verín”, destaca Carlos Montero, director do certame.

Como inscribirse

Os interesados en formar parte da preproducción e do desenvolvemento do Festival como voluntarios teñen que ser maiores de 18 anos e poden enviar xa a súa solicitude á organización, mediante o cuestionario que poden descargar na páxina web do FIC (http://ficviaxiv.com/es/) a través do seguinte enlace: https://goo.gl/forms/jzKFSvWRh79JZqGn1

Para ser partícipe e colaborar nesta edición do Festival de Curtametraxes non é necesario ningún tipo de requisito, nin ter experiencia previa, tan só ser unha persoa predisposta e amante do cinema que queira colaborar de xeito altruista.

Os voluntarios obterán un diploma de recoñecemento por participar na organización do certame, que se desenvolverá en Verín entre o 1 e o 10 de decembro.