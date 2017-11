O Ciclo Lírico traerá a Ourense as mellores figuras internacionais da ópera e a zarzuela

Presentouse un dos produtos culturais máis singulares e especiais que pon en marcha o Concello de Ourense co inestimable apoio da Deputación e de Abanca. “Dúas institucións, pública e privada, que se significan polo seu constante apoio e sensibilidade coa Cultura en maiúsculas dentro de Ourense”, sinalou o alcalde, Jesús Vázquez. Neste eido, tamén explicou o vicepresidente da Deputación, Rosendo Fernández, que “a cooperación entre administracións promove accións tan importantes como a que estamos a presentar con figuras de máximo nivel en ópera e zarzuela”.

O Ciclo de Lírica é unha aposta pola música de calidade. Por situar a Ourense como capital da ópera e zarzuela coas figuras máis importantes da lírica española. Un certame de altísimo nivel con calidade asegurada, xa que conta con figuras de recoñecido prestixio internacional que interpretarán no inmellorable escenario do Teatro Principal auténticas xoias da música. Así o sinalou Roberto Relova, asesor musical do certame, quen matizou que “para alguén que viu a Cristina Gallardo Domas no Metropolitan de New York ou na Scala de Milán, saber que a ten en Ourense é un soño”.

Así, abrirá o Ciclo de Lírica o 24 deste mes a gran diva da ópera Cristina Gallardo Domas. A soprano chilena, gran figura internacional, estará acompañada por Juan Durán ao piano, posiblemente o mellor compositor galego que existe na actualidade, e xuntos amosarán “Puentes de Amor”, os temas que compoñen o disco que grabaron o mes pasado na nosa cidade.

O 1 de decembro, a mezzosoprano Sandra Ferrández e o barítono Javier Fernández darán un concerto con Rubén Fernández Aguirre ao piano. E unha semana despois, o 8 de decembro, o concerto de clausura correrá a cargo da soprano vallisoletana María Rodríguez e da pianista Margarita Viso Soto.

Todos os concertos serán ás 20:30 horas no Teatro Principal e o prezo das entradas estará entre os 5 e os 8 euros.

“Recuperamos así para Ourense un ciclo que ven a cubrir a escasa presencia de espectáculos líricos e con intérpretes recoñecidos en toda España. Ourense, como a Atenas Galega que é, convértese no escenario ideal para unha expresión artística que non deixará indiferente a ninguén. E, por suposto, atraer a atención de todos os públicos é un dos nosos obxectivos. Porque achegar a Cultura a todos é un xeito de facer cidade”, explicou o alcalde, Jesús Vázquez.

“Non me cabe a menor dúbida de que o esixente público ourensán agradecerá esta iniciativa pioneira que contribuirá, ademáis, a dinamizar a cultura da nosa cidade e a abrir novas portas e posibilidades para o público que ama a música en directo, a música de calidade. E sempre desde o incomparable escenario do Teatro Principal, perfecto para un espectáculo destas características”, finalizou o rexedor ourensán.