“In tempore sueborum”, unha viaxe polo reino suevo

Ourense abriu as portas do reino suevo coa maior exposición de Europa sobre este pobo, In tempore sueborum, organizada pola Deputación de Ourense, en colaboración coa Xunta de Galicia, o Concello de Ourense e o Bispado de Ourense. Unha mostra que o presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, cualificou, no acto inaugural, como “a exposición que sitúa a Ourense á cabeza das grandes mostras que definen a identidade dun territorio, a través da difusión e posta en valor do seu acervo cultural e patrimonial”.

A exposición, que permanecerá aberta ata o 4 de marzo de 2018, exhibe por primeira vez, en tres espazos expositivos: o Centro Cultural “Marcos Valcárcel”, a igrexa de Santa María Nai e o Museo Municipal, 262 pezas de grande valor histórico-artístico de 39 museos europeos, facendo un percorrido polo tempo dos suevos na Gallaecia medieval do século V. Reúne a colección máis destacada que se ten realizado sobre o mundo suevo, na que destacan xoias e pezas ornamentais dunha princesa sueva, utensilios e figuras artísticas en ouro e prata, vidro, madeira e ámbar, e elementos relixiosos e funerarios.

Tres espazos expositivos

O comisario da mostra, Jorge López Quiroga, explicou que a mostra estrutúrase en tres espazos expositivos, cada un dos cales acolle un bloque temático. Así, o Centro Cultural “Marcos Valcárcel” exhibe pezas que sobre a temática da deconstrución dos bárbaros. A igrexa de Santa María Nai céntrase no proceso de cristianización na Gallaecia da época sueva, e o Museo Municipal permite coñecer o ámbito social e organizativo dos suevos cos galaico-romanos.

In tempore sueborum fai un percorrido polo tempo dos suevos na Gallaecia entre os anos 411 e 585, sendo o primeiro reino medieval de occidente, situado en Ourense. Os 262 obxectos proceden de museos de 10 países: España, Portugal, Austria, República Checa, Hungría, Eslovaquia, Polonia, Bélxica, Francia e Alemaña, e expóñense pezas dun alto valor histórico e artístico, entre as que destacan xoias e elementos ornamentais dunha princesa sueva, e diversos utensilios e figuras artísticas en ouro, prata, bronce, vidro, madeira e ámbar, así como material funerario.

A mostra está recollida nun catálogo no que participaron 60 investigadores, escrito en galego, castelán e inglés, que marca un fito na historiografía sobre o mundo suevo. Ademais está dispoñible na páxina web da mostra: www.intemporesueborum.es, na que se inclúe toda a información sobre a exposición e o catálogo en versión dixital.