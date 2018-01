Consejos para ahorrar en la cuesta de enero

Así que el comparador financiero y de créditos con Asnef WannaCash.es ofrece una serie de consejos para superar este tramo de la mejor manera posible, siempre dentro de nuestras posibilidades.

Los datos hablan por sí solos: según Fintonic, en enero recortaremos un 29% el consumo en ocio y cultura, un 25% en restauración y un 22% en gastos relacionados con el vehículo. De hecho, el único gasto que sube tiene relación con los propósitos personales de año nuevo. Y sí, efectivamente, hablamos del gimnasio, donde aumenta un 15% el gasto de los españoles respecto al resto del año.

1. Presupuesto familiar.

Para empezar el recorte en este mes de enero, es imprescindible comparar los ingresos y gastos que tienes o vas a tener. Esto te ayudará a separar los gastos más urgentes (hipoteca, luz, agua), de los prescindibles (ocio y cultura). De esta manera podremos identificar de una forma más clara gastos superfluos y ajustar la cartera a las circunstancias extraordinarias de enero, puesto que no es momento de hacer desembolsos innecesarios o impulsivos.

2. Consumo LED

Apostar por las bombillas LED es una apuesta de ahorro. Pero no para enero, sino para los próximos años, pues tienen una esperanza de vida cuatro veces mayor que las convencionales, además de que su consumo es mucho menor al necesitar de muy poca energía para emitir luz.

3. Consumir con moderación

Para evitar que gastos como la luz se disparen, aparte de apostar por tecnologías LED, te recomendamos llevar a cabo una serie de ajustes que reducirán el importe de dichas facturas. Para ello hay que hacer un consumo responsable: no dejar las luces encendidas más de lo necesario (aprovechando al máximo la luz solar), no abusar de la calefacción, y utilizar una regleta -o ladrón- para enchufar aparatos como la televisión o el ordenador y no dejarlos en stand by y, por lo tanto, consumiendo electricidad durante toda la noche.

4. Comparar antes de comprar

Tanto en tiendas físicas como online, es imprescindible comparar antes de comprar. Una búsqueda rápida en internet nos hará ahorrar más dinero del que te puedes pensar. La diferencia de precios entre diferentes establecimientos -incluídos supermercados- puede hacernos ahorrar cientos e incluso miles de euros a lo largo del año.

En definitiva, después del derroche de medios y dinero en Navidad y las rebajas, es vital mantener la calma y actuar con responsabilidad en las próximas semanas/meses hasta normalizar tus cuentas. De lo contrario, la cuesta se prolongará durante más de lo debido.

Artículo de Wannacash.