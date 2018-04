Máis de 1.100 atletas participarán na primeira proba do Correndo por Ourense

Un total de 1.108 persoas participarán este domingo no primeiro dos circuítos de carreiras populares “Correndo por Ourense”, que terá lugar a partires das 12 horas polas rúas do barrio do Vinteún. Así o confirman os datos da organización tras o peche, o pasado mércores, das inscricións para participar na primeira das probas que percorrerán seis barrios da cidade entre abril e outubro.

O maior número de participantes (598) están inscritos na categoría absoluta para as persoas nacidas no ano 2002 ou anteriores. A súa saída está prevista para as 12:30 horas e percorrerá unha distancia total de 6.000 metros.

Na categoría de pitufos (nenos e nenas nacidos dende 2011), están apuntados un total de 252 participantes, que comezarán a súa carreira ás 12.00 horas. A distancia que percorrerán é de 100 metros.

Nas categorías de benxamín sub10 e de alevínsub12 están inscritas un total de 176 persoas que realizarán un traxecto de 1.500 metros e que terán a saída ás 12:05 horas.

En infantil sub14 e cadete sub16 están apuntados 75 atletas, que percorrerán 2.400 metros a partires das 12:15 horas. Na categoría Xuvenil Sub18 están apuntadas sete persoas que percorrerán 6.000 metros dende as 12,30 horas.

A saída estará situada na rúa Madre Soledad. O circuíto completo percorrerá a rúa Madre Soledad, avenida de Santiago, rúa do Vinteún, Río Corzos, Río Mao, Río Cobas, Río Camba, avenida de Santiago, rúa do Vinteún, Río Corzos e remata no punto de saída na rúa Madre Soledad.

O prazo para apuntarse a esta proba pechouse o pasado mércores e da dereito a participar no resto de carreiras. A partires de luns volve abrirse o prazo para os que queiran sumarse ó resto de probas. Todos os mércores anteriores a cada proba cerrase o prazo ate despois da carreira por motivos organizativos. As persoas interesadas poden realizar a súa inscrición a través da páxina web www.championchipnorte.com, a un prezo de 7 euros para as categorías junior, promesa, sénior e máster, sendo gratuíta para as demais categorías.

A recollida presencial dos chips e dorsais realizarase este sábado, 21 de abril, no Pavillón dos Remedios entre as 10 e as 20 horas. Con carácter extraordinario poderase recoller na secretaría da primeira competición na que se participar dende 90 minutos ate 30 minutos antes de que comece a primeira proba.