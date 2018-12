Nadal en Verín

Dende 8 decembro ao 6 de xaneiro

Belén da Viruca – Salón Parroquial de Verín, De luns a sábado de 17 a 20 horas.

Belén de gran tradición familiar que mostra a veciños/as e visitantes escenas típicas da tradición relixiosa e elementos da actualidade galega. Un Belén que é posible grazas á dedicación desta familia e a colaboración da Uap de Verin.

Día 16 de decembro

Obra de teatro: “Loucos de atar” de Caixa de Pandora de Verín.

Auditorio Municipal, 19 horas

Dende o día 20 ata o día 11 de xaneiro.

Agasallarte (Agasallos artísticos orixinais)

Sala de Exposicións de Verín. Horarios: Lunes a viernes, 16:30 a 20 horas

Nadal e Reis son datas asociadas aos agasallos. Nada mellor que regalar algo orixinal, froito da nosa imaxinación e pericia. A Escola de Artes e Oficios de Verín presenta unha colección de obras creadas con esa finalidade, en diversas perspectivas, materiais e formatos.

Do 22 ao 30 de decembro

Pista de xeo natural

Praza García Barbón, de 11:00 a 14:00, e de 16:00 a 22:00 horas

Prezo dá entrada é de 5€. Comprando nos establecementos asociadoas a CCU AEVER e AEHCOM conseguirás un ticket desconto de 2€.

Desde 22 decembro ao 7 de xaneiro

Ludonadal

Pavillón Municipal de Deportes, de luns a venres, de 09,00 horas ata as 14,00 horas, e dende as 16,00 horas ata as 20 horas. Os sábados o servizo prestarase de mañá, entre as 09,00 horas e as 14,00 horas.

Tódolos días de vacacións escolares, haberá un servizo de ludoteca destinada a estas datas e dirixida a nenos/as, con idades comprendidas entre os 3 e os 10 anos, co obxecto de facilitar a conciliación dos pais e nais e proporcionar aos/as nenos/as un espazo de lecer durante as vacacións de Nadal.

Sábado día 22

Concerto de Nadal da Banda do conservatorio elemental de música de Verín

Residencia de Anciáns Hogar Santa María, 16:00 horas

Temas populares do repertorio internacional interpretados da Banda do Conservatorio Elemental de Música de Verín.

Sábado día 22

Gala concerto da banda Nova era

Auditorio Municipal, 19 horas

Co espactáculo “Winter has come”

Domingo día 23

Cantos sacros e panxoliñas

Residencia de Anciáns Fogar Santa María, 10 horas

Actuación da Coral de Verín

Sábado día 29

Gala de Nadal da Asociación Cultural Candaira

Auditorio Municipal, 20 horas

Mércores día 2

Teatro infantil “O coellos branco”.

Auditorio Municipal, 18:00 horas

Xoves día 3 de xaneiro

Gala familiar de Aeuver. Estrelas máxicas da compañía Menudo circo.

Pavillón dos Deportes, 18:30 horas

Co tradicional sorteo e premio de escaparatismo (20 horas)

Venres día 4

Gala soliaria a favor das vítimas de violencia de xénero

Auditorio Municipal, 20:30 horas

Sábado día 5 de xaneiro

Cabalgata de Reis

17:30 horas

Co recorrido habitual, comezando no asilo e terminando no Pavillón Municipal de Deportes. Poderanse recoller os traxes de pastor/a, anxo ou estrela na Ludoteca de Nadal para formar parte da cabalgata acompañando aos reis magos.

Domingo día 6 de xaneiro

XXIV Recital de panxoliñas da Coral de Verín

Igrexa da Mercé de Verín,20:00 horas.