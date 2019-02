Solicitude de praza en estudos de bacharelato curso 2019-2020

Reserva de praza no centro de orixe ou centro de adscrición: Ata o 15 de febreiro.

Solicitude de praza noutros centros: do 1 ao 20 de marzo.

Para as familias:

Poden cubrir o formulario de reserva a través do menú Solicitudes – Reserva – Crear.

Feito isto poden optar por:

– Imprimir dito formulario e achegalo ao centro educativo no que está matriculado o alumno ou alumna.

– Se dispoñen de certificado dixital ou Chave365, presentalo en Sede Electrónica a través da aplicación.

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

Matrícula en bacharelato

Matrícula no prazo ordinario: 25 de xuño ao 10 de xullo

Matrícula no prazo extraordinario: 1 ao 10 de setembro.

Para máis información. Pincha aquí