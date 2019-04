Coñece o programa do Lázaro 2019 de Verín

Este ano, o ente municipal volve a ofrecer un amplo abano de propostas enfocadas a todos os públicos. Como novidades destacan dúas novas exposicións no Museo Claustro Mercedario, xornadas temáticas sobre plantas medicinais e recuperación de oficios tradicionais, o I Intercambio transfronteirizo entre a Asociación Cultural Candaira e o Rancho Folclórico Os Camponeses de Arosa (Cabeceiras de Basto- Portugal)”.

Ao igual que o ano pasado, a estas actividades súmanse a feira Agro +Verín, Feira do Libro, Feira de Artesanía, actividades infantís pedagóxicas, actuacións musicais variadas, o Túnel do Viño da D.O Monterrei, un Torneo de Pitch and Putt (Golf), unha mostra de vehículos de ocasión, BTT, fútbol e natación, actividades de ocio e menús “especiais Lázaro”.

No que actividades musicais e culturais se refire, desde a concellería de Cultura e Festexos manteñen a liña de programación das anteriores edicións ofrecendo actuacións pensadas para todas os segmentos de público. Os días 5, 6 e 7 de abril, a Praza da Mercé acollerá, a Feira de Artesanía, na que participan 17 stands, e a Feira do Libro, coorganizada pola Federación de Librarías de Galicia e o Concello de Verín. Como novidades, inauguraranse dúas novas exposicións no Museo Claustro Mercedarios ( MCM) e celebrarase o “Primeiro intercambio da Asociación Cultural Candaira– Rancho Folclórico Os Camponeses de Arosa (Cabeceiras de Basto- portugal)”.

MENÚ ESPECIAL LÁZARO

A Asociación de Hostaleiros da Comarca de Verín promove, en colaboración do Concello de Verín, o menú “Especial Lázaro” co fin de promover os produtos tradicionais da comarca. Estes menús especiais, cuxos prezos oscilan entre os 10 e os 35 euros, estarán dispoñibles durante as dúas xornadas da Feira do Lázaro.

FEIRA AGRO+VERÍN (6 e 7 de abril)

Pavillón Municipal de Verín

Horario

Sábado, de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas

Domingo, de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas

6 e 7 de abril

TÚNEL DO VIÑO DA D.O MONTERREI.

Horarios: de 12.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00 horas

EXPOSICIÓN DE PLANTAS MEDICINAIS

Con visitas guiadas, charlas visuais, vídeos sobre etnobotánica, saída a campo e obradoiros infantís.

Sábado 6

16:30 – 18:00 h OBRADOIRO DE COCIÑA TERAPÉUTICA (SUSTINEA)

18:30 – 20:00 h OBRADOIRO DE COCTELERÍA ECOLÓXICA (ALICORNIO)

Domingo 7

XORNADA DE RECUPERACIÓN DE OFICIOS TRADICIONAIS

11:00 h OLERÍA DO BATÁN (CHARLA E OBRADOIRO SOBRE OLERÍA TRADICIONAL)

16:30 h IDOIA CUESTA (CHARLA SOBRE CESTERÍA TRADICIONAL CONTEMPORÁNEA, FUSIÓN CO TÉXTIL, EMPREGO DE MATERIAIS ECOLÓXICOS… E OBRADOIRO DE ESCULTURA CON TÉCNICAS ARTESANAIS (MARAÑAS)

Para participar nas actividades será necesario inscribirse previamente no correo electrónico agromaisverin@gmail.com ou nos teléfonos 988989508-988417232-640687331 ou ben, no stand da organización situado no Pavillón Municipal.

Para mercar os tíckets para o túnel do viño farase no stand co Consello Regulador da Denominación de Orixe Monterrei ou nas súas oficinas os días anteriores á feira.

ACTIVIDADES PEDAGÓXICAS INFANTÍS ( 6 e 7 de abril)

Pavillón Municipal de Verín

Actividades lúdicas e educativas durante todo o horario de apertura do pavillón.

EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS DE OCASIÓN (6 e 7 de abril)

Rúa Irmáns Moreno

Horario

Sábado, de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas

Domingo, de 10.00 a 14.00 e de 16.00 a 20.00 horas

CONCESIONARIOS PARTICIPANTES: Afiauto S.L, Martínez Multimarca, Autos Moncho (Concesionario Ford), Veiskacars, Talleres Agripino S.L e Cendón-Otero S.L.

IV EDICIÓN ESPECIAL DEPORTES (6 e 7 de abril)

Sábado, 6 de abril

TORNEO DE NATACIÓN

17:00 horas

Piscina Climatizada de Verín+ info: Telf.: 988 414 184 – 609 888 618

TORNEO PITCH & PUTT 2019

Instalacións de Pitch & Putt (Os Remedios)

Para participar no campionato será necesario inscribirse a través dos teléfonos 608887035 ou 609824943, ou ben vía mail competicion@pitchandputtgalicia.com.

PRESENTACIÓN DO EQUIPO CICLISTA “BICICLETAS CHINQUENA RACING TEAM”

17:00 H Pavillón de Deportes de Verín

PARTIDO DE VETERANOS DE FÚTBOL ENTRE OS EQUIPOS A.D VETERANOS VERÍN – G.D CHAVES

17:00 h Complexo Deportivo de A Granxa

Domingo, 7 de abril

BTT DO LÁZARO “XII BTT VAL DE MONTERREI”

9:30 horas Praza García Barbón

Para participar será necesario inscribirse, de maneira gratuíta, a través do portal web SPORTMANIACS. Información: 669796177/664285016

FEIRA DE ARTESANÍA (5, 6 e 7 abril)

Praza da Mercé – Inauguración oficial: 5 de abril ás 19:30 horas

Horario

Venres tarde: 18:00 a 21:00 horas.

Sábado: 10.30-14:00 e de 16.30 a 20.30 horas.

Domingo: 10.30-14:00 e de 16.30 a 20.00 horas.

EXPOSITORES

S.J. ARTESANÍA: figuras de personaxes feitos a man en porcelana.

figuras de personaxes feitos a man en porcelana. ROSA ARTESANÍA: pulseiras, pendentes feitos a man.

pulseiras, pendentes feitos a man. LAS COSAS DE MI MADRE: complementos infantís (xogos, bolsos) feitos a man en feltro.

complementos infantís (xogos, bolsos) feitos a man en feltro. BOMBOS DOS CARVALHOS: instrumentos musicais (caixas, bombos, peles e accesorios).

instrumentos musicais (caixas, bombos, peles e accesorios). MIMOBOOKS_PRANA_SHOP: produtos realizados con telas: fundas de libros acolchados en materiais de algodón, loneta, para portátiles, para cámaras de vídeo, marcapáxinas, Mochilas.

produtos realizados con telas: fundas de libros acolchados en materiais de algodón, loneta, para portátiles, para cámaras de vídeo, marcapáxinas, Mochilas. TUCOIRO-MACEDA: artesanía en coiro, cigarróns, bolsos, carteiras, cintos.

artesanía en coiro, cigarróns, bolsos, carteiras, cintos. FOFUCHAS MERCHI: fofuchas, fofulapices, cadernos, Scrab.

fofuchas, fofulapices, cadernos, Scrab. LULINTO: produtos a ganchillo (peluches, moedeiros, gorro).

produtos a ganchillo (peluches, moedeiros, gorro). BIOJOIAS CAPIM DOURADO: biojoias, accesorios de moda, decoración utilizando o Capim Dourado.

biojoias, accesorios de moda, decoración utilizando o Capim Dourado. AUROARTE: modelado en fimo.

modelado en fimo. DORAHADA: xoguetes de madeira e cerámica decorativa.

xoguetes de madeira e cerámica decorativa. ARMÁRIO SEM CHAVE: pintura camisetas, complementos de moda feitos a man.

pintura camisetas, complementos de moda feitos a man. ARTESANATO SANTOS: bordados en punto de cruz, e cestería en vivo e bixutería.

bordados en punto de cruz, e cestería en vivo e bixutería. ARTESANÍA EN COIRO JOSÉ GOYANES: artesanía en coiro: cintos, carteiras, moedeiros, chaveiros, pulseiras.

artesanía en coiro: cintos, carteiras, moedeiros, chaveiros, pulseiras. “O MEU CANTO” – OVAR: traballos personalizados: carteiras, gorras, complementos infantís realizados en feltro.

traballos personalizados: carteiras, gorras, complementos infantís realizados en feltro. ALICOURO-AMARANTE ARTESANÍA: en pele e coiro.

en pele e coiro. ESPIRITO DO BOSQUE: sacos térmicos, goma eva, bistuería feita a man.

FEIRA DO LIBRO

Praza da Mercé

– Inauguración oficial: 5 de abril ás 19:30 horas

Horario

Venres: 18:00 a 21:00 horas.

Sábado: 10.30-14:00 e de 16.30 a 20.30 horas.

Domingo: 10.30-14:00 e de 16.30 a 20.00 horas.

MUSEO CLAUSTRO MERCEDARIO –MCM- (5, 6 e 7 de abril)

Claustro dos Padres Mercedarios

Apertura das exposicións: “Operación Monarca” e “Aves de Galicia”, do Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia.

Horarios

Venres: 19:00 A 22:00 horas

Sábado: 10:00 a 14:00 / 16:00 a 21:00 horas

ACTUACIÓNS MUSICAIS (5, 6 e 7 de abril)

VENRES 5

Praza da Mercé 19:30 h: Banda de Gaitas de Verín (Inauguración da Feira do Libro e de Artesanía)

SÁBADO 6

Pavillón de Deportes de Verín e Pasarrúas

12:00 h: Charanga da Asociación Cultural Candaira (Inauguración Feira Agro+ Verín)

Praza García Barbón

21.30 h: Grupo Alkar (primeiro pase)

00:30 h: Grupo Alkar (segundo pase pase)

DOMINGO 7

Pola mañá: Pasarrúas da Banda Musical de Vilaverde da Raia

Misa e procesión en honor a San Lázaro

Praza García Barbón 18.00 h: I Intercambio da Asociación Cultural Candaira– Rancho Folclórico Os Camponeses de Arosa (Cabeceiras de Basto- portugal). Desfile desde a Casa da Cultura ata a Praza García Barbón. O chegar a praza, ambas agrupacións ofrerán unha actuación musical.

19:30: Orquestra Royal Espectáculo