Baños de Molgas prepárase para catro días de ciclismo

A proba ciclista “Challenge los 4 días de Ourense” celebrarase en Baños de Molgas do do 18 ao 21 de abril. Organizan a Deputación de Ourense e a Fundación ADO Moure para difundir os valores da práctica deportiva en todas as idades.

As catro etapas do “Challenge los 4 días de Ourense” terán como punto de saída e chegada Baños de Molgas e percorrerán, ademais, os concellos de Maceda, Vilar de Barrio, Paderne de Allariz, San Cibrao das Viñas, Pereiro de Aguiar, Taboadela e Ourense.

Con percorridos que van dos 69 aos 80 quilómetros, a proba conta con etapas de diferentes dificultades, “sendo o máis importante que se trata dun evento deportivo para todos, que contribúe a difundir a riqueza termal, paisaxística e natural da provincia, motivo polo cal a Deputación de Ourense apoia esta iniciativa que destaca os valores de saúde, sacrificio e convivencia que tan ben definen ao deporte”, dixo Rosendo Fernández, vicepresidente da Deputación de Ourense, na presentación que tivo lugar no Pazo Provincial.