Viva Suecia inaugurará as Festas de Ourense

As festas de Ourense completan a súa programación. Do sábado 22 ao domingo 30 de xuño, a cidade de Ourense poderá bailar cos 27 concertos para todos os públicos e sensibilidades: desde Neo, a nova banda de Alberto Cereijo e Fernando Calvo, pasando por Izal, The Furious Monkey House, Ramoncín ou Viva Suecia, María do Ceo, a Coral De Ruada e até un concerto infantil de María Fumaça. A praza Maior, as do Ferro e San Martiño e a explanada de Expourense serán os escenarios musicais, xunto coa rúa do Progreso onde actuarán as orquestras. O programa elaborado pola Concellería de Cultura para estas festas aposta tamén polo teatro de rúa, con 12 espectáculos na Praza de Bispo Cesáreo.

Durante estes días de festa, a praza Maior acollerá o concertos de Viva Suecia (día 22), Furious Monkey House (23). La Edad de oro del pop español (24), Ramoncín (25), María do Ceo, Marem Ladson, Christina Rosenvinge e Morgan (27), Neo e Siniestro Total (28), para rematar con Budiño e Luiz Caracol o 29. Estes concertos serán de entrada gratuíta mais con aforo limitado

A música estenderase polo centro histórico da cidade. Na praza de San Martiño actuarán músicos dunha grande variedade de estilos musicais, como Víctor Prieto (23), Pauliña (24) La Chata Soul (25), De Vuelta (26), Nuria Graham (27), Escuchando elefantes (28), Os amigos dos músicos (29). A Praza acollerá tamén un concerto infantil, de María Fumaça, o 30 de xuño. Mentres tanto, na praza do Ferro sonarán outros 4 grupos: Kings of the beach (26), Aries (27), Moly Burch (28) e Menage a Trois (29).

Os espazos musicais serán tamén a rúa Progreso, co Grupo Assia a noite do sábado 22 e Os Satélites (29) e Gran Parada (o 29), e a explanada de Expourense: Marea (27), Izal (28) e Aitana (29) As entradas para os dous primeiros grupos están á venda en www.ataquilla.com, e para Aitana en www.evenbrite.com.

Teatro de rúa, fogos artificiais e exposicións

A programación das Festas de Ourense aposta polo teatro de rúa, con doce espectáculos que achegarán ao público da cidade obras de compañías como a galega Duelirium, o día 24; o madrileño Mago Kayto o 25; Francis Zafrilla (Castela A Mancha, o 26); Vueltos de Rosca (Madrid) o 27; Inconfundibles (Cataluña) o 28;. Finalmente, o día 29 haberá doble sesión de “Os Xogos do Paporrubio” e senllos espectáculos de monicreques a cargo de Larraitz Urruxola e Inacio Vilariño.

A fin de festa chegará coa tradicional tirada de fogos artificiais a cargo de Pirotecnia Pablo, na marxe dereita do río Miño, na noite do 29 ao 30 de xuño.

O Museo Municipal acollerá tamén durante estas datas dúas exposicións, as de Angeles Sioli “En voz alta” e a de Zeta “Obra matérica”.