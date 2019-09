Roteiros para coñecer a comarca

Verín estrea un roteiro patrimonial e medioambiental con 15 alternativas de ocio. 15 rutas -a maioría delas circulares- con contido patrimonial e medioambiental están a disposición para todos os visitantes da praza García Barbón de Verín mediante un mural xigante. Nelas se pode acceder, mediante a lectura en código QR, ás direccións web onde están aloxados os roteiros con trazado GPS e cunha pormenorizada descrición.

Os paseos están deseñados cun carácter familiar e formativo para que poidan ser abordados por nenos e maiores. O mural contén toda a información necesaria para chegar vía GPS ata o punto de inicio e para seguir a ruta, así como a descrición e guía detalladas de cada visita. O roteiro da Pousa contén tamén sinalizados os antigos pozos de baño do Támega en Verín, hidrónimos tradicionais que é necesario conservar mediante as novas tecnoloxías.

Roteiro da Pousa

Monterrei polos camiños reais; Verín e San Lázaro, un paseo por pedras centenarias; ou Ruta do bufo do Pozo do Demo, son so algunhas das opcións.

Contidos

– Un paseo pola Pousa

– Tamagos, o castro dos tamagani

– Curral de Castrelo do Val e o castro da Cabanca

– Románico de Infesta e a aldea deserta de Paradiña

– A ermida románica de Santo Antón e Ábedes

– Vilamaior do Val e a ermida de Os Remedios

– Ruta do gourmet da auga

– Entre o balneario e a aldea de Cabreiroá

– Ruta do bufo do Pozo do Demo

– A Vía XIV entre a Pousa, Mixós e o Támega

– Oímbra, a vila dos tres pazos e tres capelas

– Pazos, un labirinto medieval entre viñas

– Vilaza, de castrexos, romanos e templarios

– Monterrei polos camiños reais

– Verín e San Lázaro, un paseo por pedras centenarias