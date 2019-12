Verín enche de actividades os días de Nadal

Xa case metidos de cheo nas datas fortes do Nadal o concello de Verín ten programado unha chea de actividades para que ninguén se aburra estés días na vila do Támega. Desde este sábado 21 ata ó 6 de xaneiro grandes e pequenos poderán disfrutar da pista de xeo natural sita na praza García Barbón, de 11 a 14, e de 16 a 22 h. O prezo dá entrada é de 5€. Comprando nos establecementos asociados a CCU AEVER e AEHCOM conseguirás un tícket desconto de 2€.

Tan clásica como a pista de xeo e o Ludonadal, tamén do 21 ao 7 de xaneiro, no Pavillón Municipal de Deportes de luns a venres, de 09 a 14 e de 16 a 20 h. Os sábados de 9 a 14 h. Para os máis maiores o concello organiza este sábado 21 de decembro ás 16 h. un concerto baile de Nadal na Residencia de Anciáns Hogar Santa María, con temas populares do repertorio internacional e do Nadal para que os nosos maiores gocen escoitando ou bailando a música que interpretará a Banda do Conservatorio Elemental de Música de Verín. O día seguinte, o 22, tamén na Residencia de Anciáns Hogar Santa María, Cantos Sacros e Panxoliñas ás 10 h. onde as persoas residentes e ás familias participarán no oficio dominical.

O sábado 28 de decembro ás 18.30 h no Auditorio de Verín a Banda de Gaitas Nova Era ofrecerá o seu xa tradicional concerto de Nadal no que presentará o seu primeiro traballo discográfico, “Rumbo NE”.

Infantil

Os máis cativos poderán disfrutar da máxia do teatro coa obra o «Proxecto Noeé» o domingo 29 de decembro ás 18 h no Auditorio. Neve, tres pingüíns, o desxeo e dous boletos para a A.R.C.A. (Aparello Rescatador de Animais) de NOEÉ (Novos Observadores Especialistas da Evacuación) son os elementos desta historia narrada cunha linguaxe sinxela e contundente. Os pingüíns reflexionan sobre o valor da amizade: como facer para salvarse os tres cando só teñen dúas pasaxes?.

O luns 30 adicarase ao corenta aniversario da defunción de Enrique Gómez Pato, creador polifacético radicado en Verín que desenvolveu, principalmente nos anos cincuenta e sesenta do pasado século, unha importante obra como dramaturgo, xornalista, poeta e humorista, Plácido Romero Bernardo presenta este documental na súa homenaxe. Será ás 19.30 h. na Casa da Cultura.

Gala Familiar

AEVER organiza o 3 de xaneiro a Gala Familiar «Estrelas Máxicas» ás 18.30 h. no Pavillón dos Deportes co tradicional sorteo e premio de escaparatismo (20 horas).

De cara ao últimos días o sábado 4 xaneiro concerto de María do Ceo ás 20 h. no Auditorio municipal. A día de hoxe, dicir María do Ceo é o mesmo que dicir fado. Considerada a sucesora de Amália Rodrigues por non poucos críticos, a súa é, con todo, unha traxectoria única na que se funde a melancolía do portugués coa dozura do galego.

Os seus excepcionais dotes vocais e a súa innata musicalidad fan dos concertos de María do Ceo experiencias fascinantes que mergullan á audiencia na paixón e a tenrura do fado tradicional, pero tamén na personalidade dunha artista singular.

E o día 5 de xaneiro, antes de comezar a repartir os agasallos, as súas maxestades de Oriente percorrerán as rúas de Verín, comezando ás 17.30 h no asilo e terminando no Pavillón de Deportes. Poderanse recoller os traxes de pastor/a, anxo ou estrela na Ludoteca de Nadal para formar parte da cabalgata acompañando as súas altezas.