El polígono industrial de A Limia tendrá 20 cámaras de seguridad y la contratación de un vigilante

El año pasado, una agrupación de industriales reclamaron medidas urgentes ante el abandono del polígono industrial de Xinzo de Limia, inaugurado hace dos décadas. Una treintena de empresarios del parque empresarial de Xinzo, manifestaron su indignación ante una cantidad considerable de carencias en el polígono empresarial.

Los principales problemas manifestados por el colectivo fueron que, la señalización era casi inexistente, problemas en la iluminación, los viales llenos de baches, no se limpiaba la maleza de fincas y sobre todo, tampoco habría seguridad. Además, manifestaron estar cansados de pagar impuestos altísimos y tasas muy elevadas sin recibir ningún servicio a cambio.

Ante ello, la agrupación de empresarios tramitaron la contratación de un vigilante de seguridad y medidas de seguridad para mantener el polígono en unas condiciones mínimamente dignas.

Por esta razón, el Concello de Xinzo ha tramitado la solicitud de la asociación de empresarial del polígono industrial para formalizar la colocación de 20 cámaras de seguridad y la contratación de un vigilante de seguridad que desempeñaría sus funciones en horario nocturno.

Y es que, la inseguridad ha crecido y con ella la necesidad de utilizar dispositivos tecnológicos que otorguen mayor seguridad y permitan estar en constante observación de los distintos espacios. Según Luciana Monzon, portavoz de Reviewbox, en la actualidad las cámaras de seguridad tienen sistemas que permiten una visión nocturna gracias a los LEDs infrarrojos incorporados alrededor de la lente que permiten monitorear los ambientes oscuros sin la necesidad recurrir a un personal.

Sin embargo, los empresarios cuentan con varias ofertas de compañías de seguridad. De acuerdo a las necesidades del polígono, la que parece más favorable es la que incluye los servicios del vigilante nocturno. Esta inversión rondaría los 80.000 euros, donde el 80 % saldría de las ayudas de la Consellería de Infraestructuras da Xunta para mejorar los polígonos industriales en Galicia. El otro 20% iría dentro de fondos del Concello.

José Manuel Gómez Míguez, presidente de los empresarios del polígono, manifestó su deseo de que estas contratación se ponga en marcha cuanto antes. Gómez se mostró crítico con el trabajo que viene desarrollando el gobierno cuatripartito limiano hacia el polígono.

“Han prometido muchas cosas, pero hasta ahora no han hecho casi nada. Tenemos graves problemas de señalización, de inseguridad o de falta de iluminación, entre otros. Vemos que no hay un esfuerzo serio por invertir aquí”, detalló. Además, añadió: “Solo nos dicen que no hay dinero en el Concello y que hay poco margen para gastar”, mencionó. “Deben tener en cuenta que los empresarios del parque aportamos mucho en impuestos locales y que contribuimos a mantener muchos puestos de trabajo en Xinzo de Limia y en la comarca. Creemos que deberíamos recibir otro trato”, detalló el presidente de los empresarios.

Por otro lado, el parque empresarial se encuentra en proceso de ampliación. Se estima que los trabajos de urbanización del nuevo suelo industrial concluya durante el año entrante.