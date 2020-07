Inicio das actividades de conciliación

As concellerías de Educación e Política Social iniciaron este 1 de xullo as súas programacións de actividades de verán, que se desenvolven en 10 centros educativos da cidade, nos cinco centros cívicos, na Aula de Natureza do río Miño e no Parque Botánico de Montealegre (neste caso coa colaboración da Concellería de Medio Ambiente).

Escolares de Infantil e Primaria gozan xa das sesións destes programas de actividades, que pretenden poñer á disposición das familias ourensás un importante recurso para a conciliación, ofertarlle á rapazada actividades de lecer durante as súas vacacións escolares e dinamizar os espazos públicos durante o verán.

A estas actividades unirase o vindeiro luns o servizo Emocioteca: Libres e Iguais, con actividades deseñada para favorecer un lecer igualitario e a convivencia coa diversidade da poboación infantil, na Concellería de Igualdade, na rúa do Ensino.