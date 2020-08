La feria del vino de DO Monterrei será virtual

En lugar de los tradicionales stands de las bodegas situados en la plaza de la Alameda de Verín, en esta edición la conmemoración de la cita vitivinícola por excelencia de la comarca se trasladará al mundo virtual. «Se ha esperado hasta el último momento para tomar la decisión, ha sido muy meditada y tristemente la realidad nos ha obligado a trasladar nuestra feria al mundo virtual con el objeto de respetar la distancia social y ser, por tanto, prudentes y responsables con la sanidad pública, ya que en la última edición superamos los 30.000 visitantes”, destaca la presidenta del C.R.D.O. Monterrei, Lara Da Silva Rodríguez.

Con todo, y para seguir revalorizando el esfuerzo y trabajo de los viticultores y bodegueros que conforman la denominación, “se ha decidido realizar una importante campaña en redes sociales, que se extenderá a lo largo de varias semanas, para que los consumidores no se olviden de nuestra cita vitivinícola, que se recuperará en el 2021, y sigan apostando por Monterrei en sus mesas”, manifiesta la presidenta.

Entre las iniciativas que se realizarán se encuentra el concurso #BrindoconDOMonterrei. El mismo se realizará durante el próximo fin de semana, coincidiendo con la fecha en la que tiene lugar la Feria del Vino. El mismo, que se llevará a cabo en la red social Facebook, busca que se suban fotos de brindis con vino de la denominación, etiquetando a la D.O. Monterrei y usando el hastag #BrindoconDOMonterrei. Entre todos los participantes se sortearán estuches de vino genérico y visitas a bodegas de Monterrei, entre las que participan Gargalo, Vinos Lara, Triay, Tapias Mariñán, Fragas do Lecer, Vía Arxéntea, Abeledos, Pazo de Valdeconde, Estela do Val, Daniel Fernández y Quinta Soutullo (previa cita concertada con la bodega y cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas).

Asimismo, se realizarán post sobre bodegas de la denominación, vídeos recordatorios de la celebración, con la participación de miembros de la Cofradía de los Vinos de Monterrei, entre otras cuestiones. “Todo con el fin de recordar que somos una gran familia, y que el próximo año volveremos con más ilusión si cabe y mucho más fuertes”, concluye la Lara Da Silva. Además, recuerda la presidenta que la cita con Monterrei este año no estará del todo incompleta, ya que como era previsto desde inicio de año la celebración de la Cofradía de los Vinos de Monterrei se trasladará, si todo nos lo permite, para el mes de diciembre. “Esta decisión fue propuesta al Pleno del Consello Regulador a principios del 2020, con el objetivo de deslocalizar de la feria dicha actividad, ya que la evolución de nuestra cita vitivinícola ha sido tal, que era necesario darle su sitio propio en el calendario”, concluye la presidenta.