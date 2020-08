Inicio de la vendimia en la DO Monterrei

Hoy comienza la campaña de vendimia en el territorio amparado bajo la Denominación de Origen Monterrei, con un adelanto de diez días con respecto a la última campaña.

La primera bodega en iniciar las tareas de recogida de uva, en este 2020, será Pazo das Tapias, situada en la localidad de Pazos (Verín).

Sobre la D.O. Monterrei

La de Monterrei es una de las cinco denominaciones de origen vinícolas gallegas. La conforman 27 bodegas del valle de Monterrei, que abarca los municipios de Verín, Monterrei, Vilardevós, Riós, Oimbra y Castrelo do Val. Los viñedos de esta D.O ocupan un total de 581 hectáreas de territorio en las que trabajan 389 viticultores.