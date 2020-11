Mala jornada para el futsal ourensano

No fue este fin de semana (en la que se celebró el día de Todos los Santos) propicio para el fútbol sala ourensano. En Primera división tanto Cidade das Burgas como Ourense Envialia perdieron. Lo mismo le ocurrió al Sala Ourense en la Segunda división B.

Primeira

El Envialia recibía en el Pazo al Atlético de Madrid Futsi. A pesar de ir al descanso con ventaja en el marcador (1-0) y de aumentar la ventaja con un segundo tanto, las de Morenín se vinieron abajo en el momento que las madrileñas recortaron distancias. A partir de ese momento, las visitantes fueron las dominadoras y dieron darle la vuelta al marcador para dejar el definitivo 2-5.

El Cidade das Burgas por su parte vio como en la primeira parte se esfumaban las opciones de victoria en Poio. Concretamente en los minutos que van del 8 al 14 las locales pusieron tierra de por medio con tres goles, resultado con el que terminaría el encuentro. En la segunda mitad la ourensanas lo intentaron pero no lograron sacar algún punto en este encuentro.

Para la próxima jornada al Ourense Envialia le toca descansar, mientras que el Cidade das Burgas reciben al Roldán.

Sala Ourense

El Sala Ourense cosechó la segunda derrota de la temporada en otros tantos encuentros. Los de Kiker García no pudieron hacer nada frente a un Ribeira que los derrotó por 5 a 0.

El conjunto de Kike García no acaba de arrancar, está irreconocible en este inicio de temporada. En el inicio del Sala Ourense nada hacia presagiar todo lo que iba a suceder después.

Tras cinco minutos de inicio aceptables luego entró en una mala fase en la que recibió el gol en el minuto 8 en una acción de córner en la que el equipo no estuvo contundente. A partir de ese gol se entró en una mala fase. Y pudo ser peor, de no ser por un Dani Pérez inmenso, que primero evitó un gol con una mano prodigiosa que desvío el balón a la cruceta. Y con una parada quedando 33 segundos, tras un disparo de Regueiro en una falta al borde del área.

En la segunda parte el inicio no pudo ser peor, con un gol de Christian a los 16 segundos. El Sala Ourense no fue capaz de cambiar la dinámica del partido y en recibió más goles. Tras el tercer tanto lucense Kike García pidió tiempo muerto y optó por salir con el juego de cinco. Pero no era el día y tampoco en esa faceta estuvieron los ourensanos acertados.