El Sala Ourense comienza la segunda fase con derrota

Otra vez en los últimos segundos se escaparon los puntos del Pazo; otra vez con polémica en un final amargo para los de Óscar Vivián.

Salió el Sala Ourense dominando y con las ocasiones más claras, pero el conjunto asturiano solo necesitó un tiro para hacer el primer gol, por mediación de Santi, en una jugada individual.

El conjunto ourensano, entonces, remó y remó y con paciencia volteó el partido, para dejarlo con 2-1 al descanso fruto de los goles de Martín Justo y Óscar Alcantarilla. La renta pudo ser incluso mayor, ya que Martín Justo y Hugo tuvieron la posibilidad con dos lanzamientos de 10 metros.

La segunda parte, se abrió con una clara ocasión de Arturo, pero su balón se fue fuera. A partir de ahí el Boal adelantó su presión, provocando numerosas pérdidas de los ourensanos y en una de ellas el gol, de un activo Vilen que definía bien ante Dani.

El Sala Ourense volvió a reaccionar, Gus avisaba con dos ocasiones, una de ellas al palo y Araújo, tras acción individual ponía nuevamente por delante a los locales. Poco duró la alegría, un minuto después Borja en un rechace, empataba el partido (3-3).

En el tramo final David tuvo dos paradas clave, que mantuvieron el empate del conjunto asturiano.

Con el partido finalizando Óscar Vivián fue valiente y apostó por el juego de cinco, pero no era el día, ni es el año. Todo o casi todo sale al revés y así fue. Acción que los locales reclamaron falta a Martín pero que los árbitros no entendieron así; robo de balón y gol de Borja a falta de 35 segundos. Esto trajo también la expulsión de Martín Serantes por las protestas ante la incredulidad de que el árbitro no viera la acción de la falta.

En la siguiente acción tras saque de centro otra nueva expulsión, esta vez de Arturo y ya con el Sala Ourense jugando 3 contra 5 llegó el quinto de los visitantes a falta de 19 segundos, que ya sentenciaba el partido.

SOURCE: Sala Ourense