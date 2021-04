A última semana arroxa 306 dispositivos de control na provincia

O subdelegado do Goberno en Ourense, Emilio González, presidiu unha nova reunión do Centro de Coordinación (CECOR) provincial establecido para o seguimento dos dispositivos de seguridade vencellados á actual situación sanitaria. No encontro, celebrado na Subdelegación do Goberno, participaron responsables da Garda Civil, da Policía Nacional, da Policía Autonómica, da Policía Local de Ourense e representantes da Subdelegación do Goberno e da Xunta de Galicia.

Na xuntanza avaliáronse as novas medidas decretadas polo Goberno autonómico, que entraron en vigor esta pasada medianoite. Estableceuse que as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, a Policía Autonómica e as Policías Locais darán continuidade ás campañas de información e aos dispositivos de vixilancia das restricións vinculadas á COVID-19, intensificando o control do novo horario nos restaurantes e do toque de queda.

O subdelegado do Goberno lembrou que o único concello da provincia que se mantén no nivel máximo de restricións decretado pola Xunta de Galicia é Carballeda de Valdeorras, no que se establecerán operativos para controlar o peche perimetral do mesmo. González Afonso lembrou á cidadanía que “a entrada e saída do municipio só se pode realizar nos casos que contempla a normativa vixente”.

Así mesmo, na reunión o subdelegado do Goberno fixo balance do labor realizado desde o pasado xoves, cando tivo lugar a anterior reunión, polas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado. En total, do 8 ao 14 de marzo a Garda Civil e a Policía Nacional realizaron 306 controis e 160 inspeccións en establecementos de hostalaría. Nos dispositivos participaron 1.148 axentes e neles identificouse a 1.437 persoas, controláronse 1.116 vehículos e eleváronse 142 propostas de sanción.

Por último, Emilio González sinalou que se evidencia un cumprimento maioritario da normativa, pero lembrou a importancia da responsabilidade individual. “É fundamental que a cidadanía continúe respectando as restricións, como o uso da máscara e non relaxe o resto de precaucións adoptadas ata agora”.

SOURCE: CECOR