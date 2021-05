A hostalaría ourensá recibe axudas para medidas contra a Covid19

O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, explicou na súa visita ao restaurante Pulpería Asador A Feira, da cidade de Ourense, un dos establecementos beneficiados desta orde de axudas pola cal o Goberno galego ten destinado 11 millóns de euros para acondicionar as terrazas e favorecer tamén as vendas a domicilio dos negocios de hostalería coas axudas para a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio.

O delegado territorial sinalou que estas axudas buscan dar a máxima seguridade ao sector da hostalería no desenvolvemento da súa actividade, pois están destinadas á instalación, reforma e adaptación das terrazas dos establecementos de hostalaría e restauración e a adquisición de elementos de envasado e empaquetado para o servizo de consumo no domicilio. Concretamente, no caso da provincia de Ourense foron aprobadas 157 solicitudes que supoñen axudas que superan o millón de euros. Destas, 67 solicitudes aprobadas pertencen á cidade de Ourense por un importe de máis de 357.000 euros.

Gabriel Alén indicou que, “foron moitas as axudas que ao longo deste ano temos habilitado para apoiar ao sector, pero unha das fundamentais, é a que ten que ver coa adecuación dos negocios para adaptalos ás medidas de seguridade e sanitarias e adaptando tamén a súa actividade, sobre todo co servizo a domicilio”.

O Goberno galego, a través da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación, tivo que reforzar o orzamento destinado ao programa con obxectivo de dar resposta á enorme demanda e interese que ten espertado no sector, un dos máis afectados no actual contexto económico. Ante o importante número de solicitudes presentadas na primeira convocatoria das axudas, ampliouse ata os 11 millóns de euros o orzamento da convocatoria, que tiña un orzamento inicial de 3M€ e xa se tiña ampliado aos 7 millóns de euros.

Con apoios do 80% do investimento realizado, esta liña ofrece axudas directas a autónomos e pemes de menos de 50 traballadores, desde un mínimo de 1500 euros dos gastos ata un máximo de 25.000. Ademais, inclúe a achega de anticipos pola metade da contía. O investimento medio dos establecementos beneficiarios ata o momento é de 9000 euros, e a axuda media de máis de 7000.

SOURCE: Axudas á hostalaría Covid19