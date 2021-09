Beneficios da froita

É un alimento perfecto para todo o sistema linfático e particularmente para o corazón, pois evita que o sangue estea espeso e obstrúa as arterias. Fruta fresca e zumos feitos no momento. Se a mazá é a raíña das frutas, o aguacate é o rei. Preferiblemente debe ser inxerida co estómago baleiro para evitar unha posible fermentación mezclada con outros alimentos e así evitar algunha incomodidade.

Ademais diso, asimilado e dixerido en estado puro, purificará directamente todos os vasos sangíneos. É controvertido consumir regularmente leite para o almorzo, mellor alternar con froita de tempada. Reducirá a mucosidade nas feces, ademais doutros beneficios.

O aguacate axuda a restaurar o revestimento do estómago e intestinos. Contén substancias antiinflamatorias, ao conter ácidos Omega 6, alivia a demencia e o envellecemento.

O albaricoque aumenta a vitamina B12, estimula a produción de glóbulos vermellos e fortalece o corazón e o cerebro.

O plátano é un poderoso alimento antiviral. Ten certa eficacia contra o síndrome do intestino irritable e alivia os trastornos gastrointestinais. Rico en fibra e potasio para combatir a hipertensión.

Non hai nada mellor para limpar o fígado que un puñado de cereixas, xa que contén propiedades de depuración. As mulleres beneficianse destas propiedades, xa que axudan a eliminar toxinas e os quistes de útero.

O figo é importante para a limpeza intestinal e fortalece o sistema inmunolóxico. Ten a fibra que recude os niveis de colesterol en sangue.

Os froitos vermellos conteñen antioxidantes, que son vida. Logo hai varios minerais que darán ao corpo unha gran saúde.

Os virus que combaten a laranza e mandarina protexen ao corpo do dano causado pola radiación. O ácido tamén é beneficioso para disolver cálculos renais e biliais.

A mazá limpa e purifica os órganos do corpo, mellora a circulación do sistema linfático e regula a glucos en sangue. Ten moitos minerais e vitaminas para mellorar a saúde.

A uva é enerxética e un potente antiviral. A uva negra ten o antioxidante resveratrol.

A fresa ten moita vitamina C que é boa para a presión arterial alta; limpa o aparato dixestivo.

Os zumos de froitas son unha excelente alternativa para combatir as necesidades hídricas das persoas maiores. Comer froita, beber 5-6 vasos de auga e camiñar media hora ao día é suficiente para vencer ao bicho covid-19. Despois dalgúns sacrificios vén a compensación.

João Damião

SOURCE: beneficios da froita