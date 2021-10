A Fundación Vicente Risco acolle as XI Xornadas Romasanta

A sede da Fundación Vicente Risco (Allariz) acolle os días venres 29 e sábado 30 de outubro a 11ª edición das Xornadas Romasanta.

Esta é a programación destas xornadas:

Bloque 1: IMAXES ROMASANTA

Venres 29 de 17 a 21.30 h.

Acolle Xosé Rodríguez Díaz, secretario da FVR.

17 h. Inauguración das Xornadas a cargo de Celia Pereira Porto, presidenta da FVR.

17.15 h. Apertura da exposición de África Coll.

18 h. Presentación de “Luarada” con Óscar Doviso, director e Marcos Vázquez, actor.

19.30 h. Proxección de “Xuízo a Romasanta” no seu X aniversario, con José Luís Quintana na dirección, Antonio Roma e Mª Luz Carreiro co guión e música de Andrés González, con actores de Allariz.

Homenaxe póstuma a José Luis Fortes, actor intérprete de Romasanta.

21 h. Colofón a esta proxección: “A fin de Romasanta” con Félix e Cástor Castro Vicente.

Bloque 2: LETRAS ROMASANTA

Sábado 30 de 10 a 14 h.

Acolle Antonio Blanco Rodríguez, vicepresidente da FVR.

10 h. Presentación de “Romasanta. Historia real de una leyenda”, José Domínguez, Roberto Bustillo, Fernado Serrulla…

10.45 h . “A voltas co tema do unto”, Rafael Quintía.

11.45 a 12 h. Descanso.

12 h. Presentación de “Contos Romasanta”, Tomás González Ahola e autores dos contos.

13 h. Presentación de “Romasanta, el asesino de los caminos. El hombre antes de la bestia”, Desirée Rodríguez Torrado.

13.45 h Mesa redonda cos participantes.

Bloque 3: FACIANAS ROMASANTA

Sábado 30 de 16 a 19.30 h.

Acolle Félix Castro Vicente, membro do padroado da FVR.

16 h. Presentación de “Tras os pasos do lobishome”, Vítor Nieves e Xosé Lois Vázquez.

17 h. “O marco xeográfico no devir de Romasanta”, Félix e Cástor Castro Vicente

18.30 h. Proxección do documental “Pala das cuncas”.

19.30 h. Clausura das xornadas.

SOURCE: Xornadas Romasanta