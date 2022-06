O curso remata e o Cineclube Padre Feijoo trae para estas datas unha peli e un documental para conmemorar o Día do Orgullo LGBTQ+ e unha película máis dentro do ciclo Cine e Medicina.

Luns, 13 de xuño

Na Casa da Cultura (r. Concello, 11) ás 20:30 e con acceso de balde ata completar aforo.

Supernova

Sam (un pianista inglés) e Tusker (un escritor estadounidense), unha parella de 20 anos e astrónomos afeccionados, viaxan nunha autocaravana por Inglaterra ata o Lake District para coñecer amigos e familiares. Tusker foi diagnosticado cunha enfermidade terminal, que causa demencia precoz, que tensa a súa relación. Tusker está escribindo un libro pero négase a mostrarllo a Sam. Sam prepárase para o seu último recital de piano, abandonando a súa carreira para atender as necesidades de Tusker.

A parella chega á casa da irmá de Sam, onde o resto da súa familia e amigos xúntanse a eles para cear. Durante unha conversación posterior cun dos amigos, Sam descobre que Tusker estivo a ter dificultades para escribir. Sam diríxese á súa furgoneta e descobre que a letra de Tusker foi diminuíndo constantemente co paso do tempo. Tamén descobre un frasco de pentobarbital xunto cunha cinta pregravada e escoitao.

Martes, 14 de xuño

Ás 19:30 na Casa da Cultura (r. Concello, 11), con entrada a 4 euros.

American Splendor

Harvey traballa nun hospital de Cleveland. O seu único escape da rutina diaria é discutir todo o que é divino e humano cos seus compañeiros de traballo. Coñece accidentalmente a Robert Crumb, un deseñador de postais amante da música que, anos máis tarde, faise famoso grazas aos seus cómics underground. A idea de que os cómics son unha forma de arte para adultos leva a Harvey a facer unha tira cómica, “American Splendor”, que é un retrato irónico do estilo de vida estadounidense da clase traballadora. Publicado por primeira vez en 1976, o cómic “American Splendor” converteu a Harvey nun autor de culto durante a década de 1980.

Luns, 20 de xuño

20:30 horas, Casa da Cultura (r. Concello, 11)

Welcome to Chechnya

Documental que segue os pasos dun grupo de activistas que pon en risco a súa vida para enfrontarse ao represivo movemento anti-LGBTQ que impera na república rusa. Desde 2016, o tiránico líder de Chechenia, Ramzan Kadyrov, foi o artífice dunha operación centrada na «limpeza de sangue» dos chechenos pertencentes ao colectivo LGBTQ+, supervisando unha campaña gobernamental destinada a deter, torturar e executar aos seus membros. Sen axuda do Kremlin e cunha mínima repercusión global que ignora a violencia que sofre o colectivo, unha vasta e secreta rede de activistas decide aplicar as súas propias medidas a modo de resistencia.

SOURCE: Cineclube Padre Feijoo