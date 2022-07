Allariz celebra as festas patronais de San Bieito

Os actos, organizados pola concellería de cultura do Concello de Allariz, comezarán o venres día 8 e prolongaranse ata o luns 11 de xullo. Máis de 15 actividades conforman a programación de festexos na honra de San Bieito, patrón de Allariz.

Música de rúa, orquestras, desfile de xigantes e cabezudos, agrupacións de música tradicional e baile, concertos da banda de Cúllar e actividades para a cativada, ademais dos actos relixiosos na honra de San Bieito, encherán un ano máis as rúas de Allariz.

A festa rematará, como é tradición, co espectáculo de pirotecnia, ás 00:00h dende o Campo de Vilanova.

Programación completa

Venres 8

17h Inchables e festa da escuma, no Arnado

21h Pasarrúas coa charanga Alambique de Pontevedra

23.30h Concerto – Broken Peach, na Barreira

Sábado 9

11.30h Desgile de xigantes e cabezudos, acompañados pola agrupación de Pé Feito, dende a Casa da Cultura

12.30h Pasarrúas coa charanga Achicoria de Xinzo

20.30h Concerto da Banda Unión Musical de Allariz, nos xardíns do Museo do Coiro

21.30h Baile coa orquestra Fuego da Coruña, na Barreira

00.00h Verbena coa orquestra Fuego da Coruña, na Barreira

Domingo 10

10h Pasarrúas a cargo da Banda de Música de Cúllar, Granada

11h Procesión do Patrón da Vila, acompañado de xigantes e cabezudos, agrupación de Pé Feito, Banda de Música de Cúllar e o grupo de baile tradicional O Fiadeiro de Vigo. Ao remate terá lugar a misa solemne

12.30h Danza 3 co grupo de baile tradicional O Fiadeiro de Vigo, na praza do Matadoiro

13.30h Concerto da Banda de Música de Cúllar, Granada, na Alameda

20.00h Concerto da Banda de Música de Cúllar, Granada, na Alameda

21h Baile amenizado polo grupo Nazaret, de Ourense, na Barreira

00.00h Espectáculo de Pirotécnia, a cargo de Josman, no Campo de Vilanova

Luns 11

20h Concerto a cargo da agrupación Coral Arnoia, na igreza de San Bieito

Actos relixiosos

do 2 ao 10. Novena de San Bieito ás 19.30h

Domingo 10. Misas ás 9, 10h, ás 11h procesión e ás 12.30h misa solemne

Luns 11. Misas ás 8.30, 11, 11 e 19.30h. Ás 12h misa solemne.

SOURCE: Festas San Bieito Allariz