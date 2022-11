Ponte Vella llena de novedades su restauración

La planta de ocio y restauración del Centro Comercial Ponte Vella consolida la ampliación y diversificación de su oferta gastronómica con la llegada de la cadena KFC y el estreno de nuevas instalaciones de Market y McDonald’s.

Market es un mercado gastronómico que se distingue por una carta variada y flexible que incluye varios tipos de cocina (española, mexicana, americana, italiana, asiática, …). Presta servicio tanto en interior como en terraza.

Por su parte, McDonald’s reabrió después de una remodelación de sus instalaciones y ahora presta servicio en mesa. Una novedad destacada ha sido la llegada de KFC (Kentucky Fried Chicken) que ha elegido el centro comercial Ponte Vella para consolidar su expansión en el sur de Galicia. Su entrada en funcionamiento en esta ciudad ha supuesto la creación de 25 nuevos puestos de trabajo.

El local de la franquicia americana ocupa un espacio de más de doscientos metros cuadrados , dispone de un comedor con capacidad para 90 comensales además de una terraza interior para 28 personas más. Sus instalaciones incluyen también kioscos digitales para realizar los pedidos al instante, de forma cómoda y autónoma.

Ahora los usuarios de la zona de restauración podrán degustar la receta secreta original de pollo reconocida mundialmente, con 11 hierbas y especias perfeccionada hace más de medio siglo por el Coronel Harland Sanders, cuyo rostro forma parte del logotipo de la franquicia americana. El Coronel Sanders es reconocido como un emprendedor que se reinventó a los 65 años, cuando decidió poner en marcha su red de restaurantes que lograría presencia en 145 países con más de 25.000 establecimientos en la actualidad.

Parking

Por otro lado, este domingo 20 el parking será gratis con motivo de la carrera popular de San Martiño y para facilitar el disfrute de la oferta de restauración durante toda la jornada del domingo.

Coincidiendo con la remodelación de los establecimientos, el Centro Comercial también estrena puertas con apertura y cierre automático en los accesos al Centro y a los establecimientos desde las terrazas en su apuesta por la mejora de la eficiencia energética y de su compromiso con la sostenibilidad ambiental.

Estas novedades refuerzan a Ponte Vella como referencia en modernidad, calidad y variedad en su oferta de restauración con todo tipo de establecimientos muchos de los cuales además, realizan envíos a domicilio y servicio take away:

• Tercera planta de Ocio: KFC, McDonald’s, Market, Mediterranean Buffet, Spaguetti Rock (comida internacional y Tex-Mex), Telepizza, La Central Heladera, Agasallo (sandwiches, raciones y

platos combinados) y El Caserio taberna vasca (tapas, raciones y todo tipo de platos)

• Segunda planta: Café Bianca (cocina venezolana) y Best Donner Kebab.

• Planta baja: 100 Montaditos y Cafetería A Terraza.

SOURCE: Centro Comercial Ponte Vella