«De pais e fillos: Os fillos da Yihad» e «Decision to leave» o novo do Padre Feijoo

«De pais e fillos: Os fillos da Yihad» e «Decision to leave» son as novas propostas do cineclube Padre Feijoo para esta semana.

Luns, 30 de xaneiro

De pais e fillos: Os fillos

Talal Derki viviu durante máis de dous anos coa familia de Abu Osama, un guerreiro Al-Nusra dunha pequena cidade de Siria, centrando a súa cámara nos nenos. Dende pequenos, os nenos son adestrados para seguir os pasos do seu pai e converterse en soldados de Deus.

Hora: 20.30 horas

Entrada: de balde para socios, 2,5 euros para non socios.

Lugar: Casa da Cultural (Concello 11)

Mércores, 1 de febreiro

Decision to leave

Hae-Joon, un veterano detective, investiga a morte sospeitosa dun home no cumio dunha montaña. Axiña, comezará a sospeitar de Sore, a muller do falecido, mentres que a atracción que sente por ela o desestabilizará.

Hora: 18 e 21 horas

Entrada: 5 euros.

Lugar: Teatro Principal (Rúa da Paz 9)