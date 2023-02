Actividades para todos os públicos no Entroido de Allariz

Allariz celebra o Entroido, do 16 ao 22 de febreiro, con actividades para todos os públicos.

Comezará o xoves 16, coas comadres. A Charanga Achicoria amenizará as rúas de Allariz dende as 20:30h. Ao día seguinte, venres 17, de 23:30h ás 01:30h será a Noite de Entroido na praza Maior cos Djs Marcox e Paulo. O domingo 19, ao mediodía, a charanga Cubalibre actuará polas rúas da vila ata as 14 horas.

Volve a Cachuchada

O luns 20 haberá actividades para todos os públicos. A praza Maior acollerá a Festa Infantil dende as 17:30h cos Djs Marcox e Paulo; e ás 21:30 horas voltará a Cachuchada no Campo da Barreira (á venda os tiques para asistir a esta xuntanza popular). Ao rematar haberá pasarrúas coa charanga El Tattoo dende a Barreira.

O martes a mediodía, o pasarrúas correrá a cargo de Los Fugitivos; e ás 18h dará comezo o Baile de Entroido e o Concurso de Comparsas; a Space Discomóvil será a encargada de amenizar a tarde festiva en Allariz.

Pranto de Entroido

Para despedir o Entroido, o mércores 22 de febreiro terá lugar o Pranto de Entroido con Silvadeira Teatro. A súa saída será ás 20 horas dende a praza Maior e a queima do meco realizarase no Campo dos Brancos.

Concurso de Comparsas

Ata o día 17 de febreiro -venres ás 14 horas- está aberto o prazo de inscrición das comparsas que queiran participar no concurso. A orixinalidade, a elaboración e a escenificación do disfrace son os aspectos que o xurado valorará nas inscritas. As comparsas (a partir de 10 compoñentes) participantes poderán optar a tres premios, sendo o primeiro de 250 euros, e de 200 e 150, para segundo e terceiro, respectivamente.

Información e inscrición: Casa da Cultura 988 440 859; cultura@allariz.gal.