O saber “pasa” da idade

Antonia Blanes, unha estudante exemplar na súa idade de ouro: ‘O coñecemento é a chave da vitalidade’.

A Universidade de Vigo está a enriquecer a vida das persoas de máis idade a través do seu Programa para Maiores (PUM), onde Antonia Blanes destaca como unha alumna excepcional. No Campus de Ourense, máis de cen persoas gozan desta iniciativa que busca mellorar a calidade de vida dos maiores mediante a aprendizaxe e a participación activa na sociedade.

Para Antonia, a idade non é un impedimento para estudar, senón todo o contrario. Segundo ela, «o aprendizaxe fainos máis humanos, pois o coñecemento non ten límites e é o que nos mantén vivos». Bebe da inspiración do ilustre físico Stephen Hawking, quen, a pesar de ser diagnosticado con esclerose bilateral aos 24 anos e ter unha expectativa de vida de dous ou tres anos, viviu ata os 76 anos grazas á forza da súa mente. Para Antonia, ir á universidade mesmo cando necesite un bastón é esencial, pois é o que lle dá vida. Ademais, está encantada coas clases de ciencia, cultura e humanidades, e destaca a excepcionalidade dos profesores e o espírito de camaradería que se vive no programa. Antonia recomenda o PUM a todo o mundo sen dubidar.

Esta alumna comparte a súa paixón polo aprendizaxe co seu esposo, Miguel Ángel Martínez, tamén alumno do programa. Son un dúo imparable e un exemplo a seguir, segundo Alberto Vaquero, coordinador do PUM no campus de Ourense. Para Alberto, traballar nesta iniciativa é unha experiencia magnífica, xa que os alumnos demostran constantemente a súa vontade de aprender e a súa enerxía.

Conferencia

Recentemente, Antonia tivo a oportunidade de dar unha conferencia sobre emprendemento na cafetería El Cercano, xa que ademais de preparar as súas clases, non dubidou en participar en «Embaixadores da ciencia e do coñecemento». Esta iniciativa forma parte do plan anual «Ciencia de ida e volta da Unidade de Cultura Científica e da Innovación (UCC+i) da Universidade de Vigo», onde os alumnos ofrecen charlas acompañados e asesorados polo persoal investigador.

Ela e o seu esposo foron dous emprendedores na cidade. Primeiro xestionaron unha fábrica de porcelana durante máis de 30 anos e despois estableceron tres coñecidas tendas de agasallos: Donantía, O pequeno trasno e A galiña Petarda. Por iso, a súa conferencia versou sobre este tema. Segundo Alberto, Antonia é a persoa máis axeitada para falar das limitacións á hora de crear un negocio e dos pasos a seguir para que todo funcione. A súa traxectoria e experiencia son unha verdadeira universidade da vida. Antonia, con valentía, enfrontouse soa ao público e recibiu unha gran ovación ao rematar.

Durante a súa intervención, tamén falou das mulleres emprendedoras, pois considera que moitas fixeron cousas impresionantes en tempos moi difíciles, como Antonia Ferreira, unha muller portuguesa do século XIX que deu prestixio ao viño do Porto e se converteu nun referente para ela.

Agora, Antonia gozará das súas vacacións de verán e en setembro retomará o curso. Xa se apuntou ao plan con novidades. Despois de case 10 anos na universidade non quere deixar de exercitar a súa mente.