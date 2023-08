«Extruga na Rúa: Tres Días de Música e Arte Urbano para Celebrar o seu quinto Aniversario en Verín»

Este evento chega cun cartel de primeiro nivel encabezado pola emblemática banda de reggae Green Valley e co destacado rapeiro Elio Toffana, entro outros.

A vila de Verín está a piques de vivir con entusiasmo e fervor a quinta edición do xa clásico festival urbano, Extruga na Rúa. Este ano, o evento chega cun cartel de primeiro nivel encabezado pola emblemática banda de reggae Green Valley e co destacado rapeiro Elio Toffana, acompañados dun elenco de talentosos artistas como HUDA, Mondra, Another Wasted Year, Overdose, Burgas, Twentyfour Seven’s, DJ PIKI e Deriva.

Durante tres emocionantes xornadas, os lugares máis emblemáticos de Verín converteranse en escenarios de infinidade de actividades. A Praia Fluvial, A Preguiza e o Skatepark acollerán a celebración do 25 ao 27 de agosto. Ademais dos vibrantes concertos, o festival ofrecerá un abano de actividades que van desde Slidepool na praia fluvial ata talleres de breakdance na Praza Maior de Verín. Como cada ano, a Batalla de Gallos promete un enfrontamento de mcs talentosos nun duelo verbal pola coroa de mellor freestyler. Os amantes do teatro terán a oportunidade de participar nun envolvente obradoiro impartido por Kotodama, mentres que a Liga Xunta Break de Galicia, organizada por Vella Escola, promete momentos emocionantes de competición.

Coa diversidade e o talento nacional como enfoque, a iniciativa Batalla de Promesas dará oportunidade a numerosos artistas de todo o territorio para amosar a súa paixón e habilidades sobre o escenario. O domingo, o Skatepark converterase nun epicentro deportivo co emocionante encontro de BMX e scooters, que culminará cun electrizante concerto de Deriva, cuxo membro local engadirá un toque especial á xornada.

«Extruga na Rúa, explicou Samanta Barreira, «é un evento único que destaca pola súa diversidade artística e enerxía contaxiante. Estamos entusiasmados de celebrar o quinto aniversario deste festival que continúa a enriquecer a nosa comunidade coa súa música, baile e creatividade».

Pola súa banda, o tenente de alcalde Diego Lourenzo Moura. Quixo agradecer «o gran esforzo realizado polos seus organizadores para lograr darlle vida a este evento» e invitou a veciños e visitantes a unirse á festa «e vivir momentos inesquecibles en Verín este agosto».

Programa do Festival

Venres, 25 de agosto. Praia Fluvial

– 16:30 Slidepool

– 17:30 Batalla de Gallos

A Preguiza

– 21:30 Twentyfour Seven’s

– 22:15 Final da Batalla de Gallos

– 22:45 Burgas Vandal

– 23:30 Huda

– 00:45 Elio Toffana

– 02:00 Overdose X Extruga

Sábado, 26 de agosto. Praza Maior

– 12:30 Obradoiro de Break Dance

A Preguiza

– 16:30 Obradoiro de Teatro con Kotodama

– 17:30 Liga Xunta Break

– 20:30 Batalla de Promesas X Extruga

– 23:00 Another Wasted Year

– 23:45 Mondra

– 01:00 Green Valley

– 02:45 DJ PIKI

Domingo, 27 de agosto. Skatepark

– 16:30 Xuntanza Deportiva

– 18:00 Obradoiro de Rap

– 21:30 Ceremonia de Premios

– 21:45 Deriva