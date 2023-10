Celebración Literaria en O Cercano para revivir «As Historias do Fumeiro» de Avelino Jácome

O encontro literario que atraiu a unha multitude de entusiastas lectores.

En O Cercano, celebrouse un exitoso encontro literario que atraiu a unha multitude de entusiastas lectores para revivir o libro «As Historias do Fumeiro» de Avelino Jácome. Este evento, que encheu as instalacións, estivo dirixido de maneira magistral pola versátil artista Marina Sánchez, creadora e directora do canal de YouTube «Marina Sánchez Canal Cultura».

O público tivo o privilexio de escoitar ao xenial pintor Miguel Ángel Martínez Coello e ao escritor Armando González López, quen deleitaron á audiencia cos seus comentarios sobre a obra. As súas palabras lograron que a emoción invadira aos asistentes ata o punto de provocar bágoas de emoción.

A velada tamén contou cunha cautivadora interpretación musical a cargo do acordeonista Máximino Miguez (MAXI) e do realizador Luis Morales Bellet, quen acompañou a Marina Sánchez ao piano mentres ela daba voz ao autor, recitando partes selectas da obra.

O acto contou coa presenza e apoio de destacadas personalidades da cidade, así como representantes de importantes asociacións culturais e literarias. Entre eles estiveron Carmen Leyte, presidenta da Fundación Carlos Velo, María Teresa López Rodríguez, presidenta da Asociación Cultural Albor, Paz Gómez del Valle, presidenta da Asociación Diabética Auria, Marila Abad, vicepresidenta da Sociedade Filatélica Miño, María Antonia Rilo, presidenta da Asociación Mulleres + 60 de Ourense, Manuel Cenlle, presidente da Asociación Loureiro, Jorge Bermello, presidente do CC Ponte Vella, e Marcos Vila, xerente en representación do Centro Comercial Ponte Vella, ademais de Evelio Traba da Editorial-Librería Mecenas, Antonio Santos Guede, Vicepresidente do Círculo Poético Ourensano, así como varios membros do Liceo de Ourense e do Movemento Cultural Nós a Xente do Redor.

O evento foi organizado pola empresa ourensana Orixe Publicidade y Comunicación, a cal tamén se encargou de divulgar o acto. Ademais, foi a responsable da maquetación e deseño do libro e da súa publicación na editorial Andrómena Senlleira, pertencente á mesma empresa.

Para clausurar o acto, todos os presentes entoaron «A RIANXEIRA», achegando un ambiente festivo e popular ao evento.