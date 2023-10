Curso de Educación Vial en UNED Ourense

Siete profesionales expondrán la necesidad de implementar esta modalidad no sólo en enseñanzas regladas sino también en educación informal, los días 26 y 27 de octubre.

La Educación Vial, dentro de su contexto escolar y la historia de nuestro país, no puede tener cabida solamente como una simple asignatura. Con todos los cambios legislativos en materia de enseñanza realizados en España y con una vista ya en el presente, debemos hacer cómplices no sólo a los organismos oficiales e instituciones, sino abrir la formación en educación vial y la posibilidad de una enseñanza formal y no formal de la misma a otros colectivos como los educadores sociales, pedagogos y miembros de las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Con este objetivo, UNED Ourense afronta este curso que se va a desarrollar en su salón de actos del 26 al 27 de octubre.

Consta de 10 horas lectivas y da derecho a 0,5 créditos ECTS. En la presentación del curso esta mañana, el director de UNED Ourense, Jesús Manuel García Díaz, manifestó el interés de la Universidad en estos cursos «porque a todos nos hace falta, a conductores y a peatones. Basta circular todos los días por Ourense, y ver la cantidad de errores que se cometen por unos y otros. Hasta vemos cómo algunas personas cambian de carácter al volante».

El jefe provincial de Tráfico, David Llorente, señaló que la siniestralidad repunta en general y en la provincia de Ourense en particular. En lo que llevamos de año se han registrado 16 fallecimientos en la provincia, 15 en carreteras y una persona atropellada en la ciudad. También llevamos 72 heridos graves. Todo esto representa un ligero repunte. ¿A qué se debe esto? ¿Puede ser un resultado de la pospandemia y nos da igual todo esto? Hay que seguir insistiendo. Si hacemos educación vial, esa formación erradica los malos comportamientos. La Educación Vial tiene contenidos en el sistema educativo. En Ourense hay un módulo de sostenibilidad en el IES Portovello, siendo formación dual y cuenta con 18 alumnos».

En otro centro de Verín existe una asignatura de medidas de sostenibilidad y seguridad en segundo de ESO, en el Colegio de la Inmaculada. Intervino en esta presentación, además, Benito Bouzada Blanco, agente de la Guardia Civil de Tráfico y miembro de la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial (FETEVI) y de la Asociación de Técnicos de Educación y Seguridad Vial en Galicia (ATESUGAL). Agradeció esta iniciativa organizada desde UNED Ourense insistiendo en la necesidad de implantar la educación vial en la sociedad y fue comentando el programa del curso, que podrá seguirse presencialmente y en línea.

El programa queda de la siguiente manera:

Jueves, 26 de octubre

– 16:00-17:00 h. El papel de la Educación Vial por la Seguridad Vial, con Benito Bouzada Blanco, Guardia Civil de Tráfico y miembro de la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial (FETEVI) y de la Asociación de Técnicos de Educación y Seguridad Vial en Galicia (ATESUGAL).

– 17:00-18:30 h. La Educación Vial es una necesidad, con José López Muñoz, Presidente de FETEVI y subinspector de la Policía Local de Santa Eularia des Riu (Ibiza).

– 18:30-20:00 h. El papel de los medios de comunicación ante la Educación Vial, con Javier Pérez Moro, Locutor en RadioVoz Ourense.

– 20:00-21:00 h. Experiencias docentes en la educación vial, con María Elisa Abad Suárez, Docente en CPR Cardenal Cisneros de Ourense

Viernes, 27 de octubre

– 16:00-17:30 h. Pasado, Presente y Futuro de la Educación Vial desde la DGT, tema que expondrá David LLorente Rey, Jefe Provincial de la DGT.

– 17:30-19:00 h. Diseño e implementación de programas de Educación Vial, con Silvia Castro Rodríguez, Oficial de la Policía Local en A Coruña y Pedagoga.

– 19:00-21:00 h. El uso de las antiguas tecnologías al servicio de la Educación Vial. (Se impartirá un taller demostrativo), con la participación de Abelardo Martínez Meis, Policía Local en Sanxenxo (Pontevedra).

Asistencia

Esta actividad permite al estudiante participar con asistencia presencial o asistencia online en directo o en diferido.

Inscripción

Para estudiantes de la UVIGO se conceden 0.4 créditos ECTS

Matrícula Ordinaria

Precio: 30 €