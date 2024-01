Os Colaboradores Solidarios das súas Maxestades

Non fallan en Ourense para chegar a todos os rapaces.

É de coñecemento xeral que en cada recuncho do mundo, as súas Maxestades os Reis Magos contan con contactos, colaboradores e amigos. Esta rede teceuse co propósito de concienciar á sociedade sobre a importancia de compartir con aqueles menos afortunados. É unha estratexia encamiñada a involucrarnos na nobre tarefa de axudar aos demais, comprendendo que ao compartir, non só contribuímos ao benestar doutros, senón que tamén experimentamos un crecemento persoal, contaxiándonos da inigualable maxia que eles desprenden.

En Ourense, celebramos 18 anos da iniciativa do «Lápiz Solidario», un período marcado pola solidariedade e a xenerosidade de todos os habitantes da cidade. Baixo o lema «Por solo un euro, una sonrisa», agradecemos o esforzo constante das empresas que ano tras ano se suman como patrocinadoras, así como aos comerciantes que, de maneira desinteresada, poñen ao alcance de quen desexa colaborar estes lapis tan especiais.

Esta nobre causa non sería posible sen o apoio de persoas anónimas que adquiren os lapis solidarios, así como a inigualable colaboración dos medios de comunicación que difunden a iniciativa. Cada ano, grazas a este esforzo colectivo, logramos encher os nosos corazóns de alegría ao contemplar a ilusión nos ollos dos nenos que depositan humildes zapatillas e grandes corazóns xunto á cheminea, esperando o milagre do Nadal.

Queremos expresar o noso agradecemento a todos pola vosa xenerosidade. Que nestas datas tan especiais, as excelsas maxestades prémienvos e bendíganvos con alegría e benestar. Felices Reis!