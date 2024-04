Aki Kaurimaski e Ken Loach, no Padre Feijoo

As películas que se proxectarán son «Leningrado cowboys go America» e «Family life».

Esta semana o Cineclube Padre Feijoo propón dúas películas dos directores Aki Kaurimaski e Ken Loach.

Luns, 29 de abril

Leningrado cowboys go America

Os Leningrad Cowboys viaxan co seu representante a Estados Unidos na procura de fama e fortuna. Alí coñecen a un home que os contrata para que toquen na voda do seu primo en México, polo que terán que cruzar todo o país en coche para chegar a tempo.

Horario: 20.30h

Lugar: Casa da Cultura de Ourense – antiga Biblioteca pública (r/ Concello, 11).

Entrada: de balde para socios; 2,50 euros, non socios.

Martes, 30 de abril

Family life

Unha moza de dezanove anos, é obrigada polos seus pais para interromper un embarazo co que ela desexa continuar. En pouco tempo a incomunicación que experimentan pais e filla desemboca nun abismo insalvable.

Horario: 19.30h

Lugar: Casa da Cultura de Ourense – antiga Biblioteca pública (r/ Concello, 11).

Entrada: 4 euros.