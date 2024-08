Barrios 212

Xa está na rúa o novo número de Barrios.

A portada, nesta ocasión, trae as Xornadas de Folclore que encherán de música tradicional de varios recunchos do mundo á provincia de Ourense do 12 ao 21 de agosto. Ademais, esta fin de semana celébrase en Verín a 17ª edición da Feira do Viño de Monterrei. E facemos un repaso das actividades da 24ª Festa do Esquecemento que se celebrará en Xinzo do 23 ao 25 deste mes.

«Móllate polo comercio» é a nova iniciativa da Asociación de Empresarios de Verín (Aever) na que se instalarán tobogáns de auga o 16 de agosto.

“Casperverk: música fóra da pantalla” dará inicio ao Festival Internacional de Curtas Vía XIV; unha das actividades desta edición será unha experiencia gastronómica gourmet da man de Begoña Vázquez.

As novas urxencias e o PAC de Verín, tralo verán despois dun investimento de 4,5 millóns.

A tortilla de pataca estará presente en Xantar 2024, coa celebración do primeiro campionato de Galicia deste tradicional prato.

Luz verde á construción de vivendas públicas; serán 64 na praza de Cambedo de Raia.

Continúan as actividades de verán de Celanova, mentres Allariz celebrará a Festa da Empanada do 16 ao 18 de agosto. Barbadás aproba unha aportación de 700.000 euros de fondos do Estado.

Novo Comité Executivo do PP de Ourense con Luis Menor á cabeza.

A Deputación de Ourense investirá 2.650.916,95 euros nas anualidades de 2024 e 2025 para cofinanciar a construción de centros para maiores na Gudiña, A Teixeira, Laza, Piñor, Trasmiras, Xunqueira de Ambía e Os Blancos.

Pasatempos, axenda, clasificados, artigos e moito máis, no novo número de Barrios.

